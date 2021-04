Možda vam ovo zvuči kao klišej - žene u vezu ulaze zbog ljubavi, a muškarci zbog regularnog seksa, no izgleda da je to ipak istina

Dakle, pitanje od milijun dolara (eura, whatever) - što veze ili brakove zapravo drži zajedno? Jer, ako ste do sada išta čitali o tome, znate da žene traže vezu zbog braka, a muškarci zbog seksa, a to je u startu problem.

Naravno, muškarci bi, jel', "isprobali vezu" (naravno seksom), no ni žene jednako tako nisu nesklone toj ideji - niti njima se ne da biti godinama u braku s nekim tipom koji im ne paše u krevetu.

Otkriće otvara nove sumnje o tome da li ulazak u vezu obuhvaća isti stupanj obaveza i angažiranosti partnera kao i u braku.

Studija je pokazala da se muškarci i žene slažu oko mnogih prednosti zajedničkog života - poput provođenja više vremena zajedno, te dijeljenja troškova života. Profesorica Penelope Huang koja je vodila istraživanje objašnjava:

"Muškarci su više naglašavali prednost regularnog seksa u vezi, dok su zajednički život manje povezivali s brakom, za razliku od žena."

Istraživači su ispitali oko 200 muškaraca i žena u kasnim 20-tima, a zanimali su ih razlozi za i protiv zajedničkog života. Kod žena je najzastupljeniji razlog bio ljubav, dok kod muškaraca seks.

Na pitanje o najvećim manama zajedničkog života, žene su izrazile zabrinutost manjom legitimnošću u odnosu na brak. No muškarcima je to značio kraj njihovog momačkog života.

"Neki muškarci izrazili su žaljenje zbog gubitka budućih seksualnih mogućnosti s drugim ženama. Muškarci i žene možda započinju zajednički život s različitim očekivanjima", zaključuje Huang.