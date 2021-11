Sitnice koje radite, ili pak ne radite, mogu vas iscrpiti i psihički i fizički, što može dovesti do toga da imate naporan dan

Dolazite kući s posla i čini vam se kao da vas je pregazio vlak, jednostavno ne možete funkcionirati, umorni ste kao pas... zašto?

Stručnjaci otkrivaju uobičajene loše navike zbog kojih se možete osjećati umorno, ali i jednostavne promjene u načinu života koje će vam vratiti snagu.

Imate problema da reći 'ne' - pretjerano ugađanje drugima često šteti vašoj sreći i crpi previše energije. Da stvar bude gora, s vremenom vas može učiniti ogorčenima i ljutima.

Jedete previše nezdrave hrane - namirnice pune šećera i ugljikohidrata dovode do brzog povećanja razine šećera u krvi. Stalni skokovi šećera u krvi praćeni oštrim padom prouzrokuju umor tijekom dana, kaže Goodson.

Kada ste umorni preskačete vježbanje - preskakanje treninga kako biste uštedjeli energiju zapravo radi protiv vas. U studiji Sveučilišta u Georgiji, osobe koje dugo sjede, a inače su zdrave, počele su vježbati tri dana tjedno, po samo 20 minuta. Nakon šest tjedana izjavile su da se osjećaju manje umorno i da imaju više energije.

Ne konzumirate dovoljno željeza - nedostataje li vam željeza, možete se osjećati usporeno, razdražljivo, slabo, ali i nesposobno da se fokusirate. Nedostatak željeza može da buiti i posljedica osnovnog zdravstvenog problema, stoga, imate li simptome nedostatka željeza, posjetite doktora.

Ne pijete dovoljno vode - „Čak i blaga dehidriranost, što je samo dva posto normalnog gubitka tekućine, utječe na razinu energije", kaže Amy Goodson, dijetetičarka za Texas Health Ben Hogan Sports Medicine.

Oslanjate se na kofein kako biste preživjeeli dan - „Studije pokazuju da su do tri šalice kave dnevno dobre za vas, ali nepravilna upotreba kofeina može ozbiljno poremetiti ciklus spavanja i buđenja", kaže dr.Towfigh. Kofein blokira adenozin, nusprodukt aktivnih ćelija koji vas tjera da spavate dok se on akumulira, objašnjava.

Preskačete doručak - hrana koju jedete potiče vaše tijelo, a kada spavate, tijelo nastavlja koristiti ono što ste pojeli za večeru prethodne noći kako bi vaša krv pumpala i transportirala kisik. Dakle, kada se probudite ujutro, trebali biste dopuniti „gorivo" doručkom. Preskočite li doručak, mogli biste se osjećati usporeno.

Radite i kad ste na odmoru - „Provjeravanje e-mailova kada biste se trebali opustiti, jer ste na odmoru, nije baš dobra ideja", kaže Lombardo. Isključivanje i dopuštanje sebi da se zaista opustite, omogućuje vašem umu i tijelu da se pomlade te da se snažnije vrati u na posao.

Vikendom ostajete kasno budni - do kasnih sati subotom uvnavečer ostajete budni, a zatim u nedelju dugo spavate - to može dovesti do poteškoća da zaspite u nedelju navečer, a onda slijedi „pospani" ponedjeljak", kaže dr.Towfigh. Umjesto kasnog nedeljnog buđenja, pokušajte se probudite u uobičajeno vrijeme, a zatim odspavate popodne.