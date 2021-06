Postoji jedna namirnica koju treba jesti navečer, a ona će uzrokovati topljenje masnih naslaga

Konzumacija hrane prije odlaska u krevet vodi do nakupljanja kilograma, a to je posebno istina ako u to vrijeme jedete namirnice koje su ugljikohidrati, šećer i škrob - poput riže, kruha, krumpira i slatkiša. Namirnice bogate šećerom, a siromašne kada su u pitanju vlakna.

Naravno, te će namirnice biti brzo rješenje za glad, ali ako se energija u koju se pretvaraju ne koristi, te će se kalorije pohranjivati kao masnoće.

Ipak, stručnjaci se slažu da nije dobro ići na počinak praznog želuca, pa ako osjećate glad prije spavanja, što je najbolje napraviti? Posegnite za namirnicom punom proteina - zrnatim sirom s malo masnoće.

Upravo je to namirnica koja je bila predmet istraživanja, a čiji su rezultati objavljeni u magazinu British Journal of Nutrition prije par godina.

U njima stoji kako konzumacija 30 grama proteina 30-ak minuta prije spavanja može imati pozitivan utjecaj na metabolizam.

Studija je bila relativno mala i uključivala je samo aktivne mlađe ženske osobe, ali je prva studija koja je proučila kako djeluje hrana na mršavljenje, a da u pitanju nosu proteinski napici i ostali suplementi koji ih sadrže.

Stoga, prije spavanja - pojedite malo svježeg sira!