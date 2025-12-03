Sukus 2025: sedam albuma, šest lp-eva, četvrti festival u jelsi, prvi koncert u zagrebu i novi bendovi

Izvođači Mudrog Brka u 2025. godini nastavili su s masu dobrim đirom. Objavili su sedam hvaljenih albuma, te brojne singlove i održali brojne koncerte, a s krajem godine broj izvođača na labelu je 30.

Tidal Pull je bio marljiv i ove godine objavio i treći album "Sve isto kao svaki put do sad", a superval nade Smrdljivi Martini album prvijenac "Rhaphigaster Nebuloza". Branko iz Valentinota i Gdinjka je objavio predivan solo album Buzdoštriguna "Vrozi balaju", a alternativna supergrupa Svibanj objavila je prvijenac "Svibanj Vol 1". Bog Vepar nam se ukazao s indie pop albumom prvijencem iz daleko udaljene galaksije, a sasvim neočekivano su nam se dogodila i dva sjajna instrumentalna albuma, Bega "Povijest bolesti" i Gorana Cetiniće Koće ""Čudne biljke - muzika za gitaru i sintesajzer".

S novim singlovima osim gore spomenutih predstavili su se genijalni Ki Klop te dva iznimno talentirana repera Hopo i Bepo Bagulin. Nove singlove su objavili Gdinjko, Špurijus i Zo, a IDEM, Miriiam i My Buddy Moose objavljivali su singlove s već objavljenih albuma.

Organizirali smo četvrti Mudri Brk Festival u Jelsi, ali i jednodnevno koncertno predstavljanje u zagrebačkom Vintage Industrialu.

Ako vas zanimaju detaljnije informacije, nastavite čitati. Ako ne, onda vas ovdje pozdravljamo s novogodišnjim željama: normalnijeg životnog okruženja, manje kila i inflacije i više odlične muzike i ljubavi. Hvala vam što nas pratite kroz godinu.

Dok čekamo dolazak tri nova vinila, u prodaji su od ove godine šest novih vinila. Redom su to LP izdanja IDEM-a "Ciao" i "Poyy" repress, drugi album Tidal Pulla "Kad imamo mirne glave", sjajan prvijenac "Otopljeni disko" Ki Klopa, odličan debut album Stereosistera "Swimming With Rats" te bomba projekt "Svibanj Vol 1".



Sva izdanja možete kupiti fizički ili online u zagrebačkom Rockmarku, Dirty Old Shopu i PDV-u, te riječkom Dallas Music Shopu. Ili samo kliknite ispod