Kiko Loureiro - gitaristički metal virtuoz 10 12 2025 po prvi puta u Zagrebu

U srijedu, 10. 12. 2025., u organizaciji Black Label Events-a, po prvi put u Hrvatsku stiže još jedan svjetski poznati gitaristički virtuoz - brazilska metal legenda Kiko Loureiro, poznat po tome što je svirao u metal velikanima Megadeth te u brazilskoj metal grupi Angra. Loureiro dolazi u sklopu svoje „European Tour 2025", na kojoj slavi 35 godina karijere i predstavlja svoj novi, sedmi studijski album „Theory of Mind".

Loureiro je počeo studirati glazbu i svirati akustičnu gitaru s 11 godina. Sa 13 godina, inspiriran sviranjem Eddieja Van Halena, Jimmyja Pagea, Jimija Hendrixa i Randyja Rhoadsa, prelazi s akustične na električnu gitaru, a sa 16 godina već svira s dva benda - Legalize i A Chave. S 19 godina pridružuje se power metal bendu Angra, s kojim 1993. objavljuje prvi album „Angels Cry" i s kojim do svojeg odlaska 2015. godine objavljuje još šest studijskih albuma. Godine 2015. Loureiro se pridružuje metal legendama Megadeth, gdje zamjenjuje dotadašnjeg gitarista Chrisa Brodericka. Sudjeluje u snimanju dvaju Megadeth albuma - „Dystopia" (2016.) i „The Sick, the Dying... and the Dead!" (2022.). Krajem 2023. napušta Megadeth i posvećuje se solo karijeri.

Loureiro je poznat po svojoj tehničkoj vještini sviranja gitare, često uključujući tehnike poput dvoručnog tappinga, sweep pickinga (arpeggija s punim sweepom), alternate pickinga, hibridnog pickinga, umjetnih i prirodnih harmonija te kombiniranja legata i staccata u istom nizu ili frazi. Također je poznat po svojim instrukcijskim i demonstracijskim videozapisima, kao i po pisanju kolumni te pojavljivanju na naslovnicama časopisa poput Cover Guitara, Guitar & Bass i Young Guitar.

Osim što je virtuoz na gitari, Loureiro je i strastveni edukator koji kroz svoju online Guitar Academy prenosi znanje budućim generacijama gitarista diljem svijeta. Njegov pristup podučavanju kombinira tehničku preciznost, glazbenu teoriju i praktične savjete, čime je stekao reputaciju jednog od najcjenjenijih instruktora u svijetu rock i metal gitare. Iako je dešnjak, Loureiro je prirodno ljevak, pa većinu svojih predzagrijavanja provodi fokusirajući se na tehnike sviranja desnom rukom. Kiko je također dobitnik mnogih nagrada i priznanja za svoje sviranje.

Na pozornici zagrebačkog kluba Boogaloo pridružit će mu se vrhunski glazbenici - Bruno Valverde na bubnjevima, Felipe Andreoli na bas gitari i Luiz Rodrigues na drugoj gitari - stvarajući moćnu zvučnu kulisu koja spaja tehničku preciznost i sirovu strast. Loureiro je u posljednje vrijeme punio dvorane diljem svijeta, a zagrebačka publika imat će priliku svjedočiti njegovoj virtuoznosti uživo.

Loureiro je poznat po nevjerojatnoj tehnici, emotivnoj izvedbi i moćnim riffovima koji su oblikovali metal scenu. Ovaj koncert bit će presjek njegove bogate glazbene priče - od klasika Angre i Megadetha, preko instrumentalnih solo kompozicija, do pjesama s njegovog najnovijeg albuma „Theory of Mind".

Vrata se otvaraju u 20:00 sati, a koncert Kika Loureira započet će u 21:00 sat. Ulaznice po cijeni od 34,00 € u pretprodaji i 39,00 € na dan koncerta možete kupiti preko Entrio sustava online i Entrio prodajnih mjesta, Eventim.hr sustava online i Eventim prodajnih mjesta, u Dirty Old Shopu - Tratinska 34, Zagreb, te Rockmarku - Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb.