« Glazba
objavljeno prije 13 sati i 58 minuta
NAJAVE

10. Čuješ?! u Attacku

10. sezona Čuješa?! je tu - predstavljamo ti 12 mladih bendova koji će svoj rad prezentirati publici kroz 4 koncertne večeri u AKC Attacku

Čuješ?! po deseti put
Čuješ?! po deseti put (Arhiva)
Više o

KSET

,

AKC Attack

,

Čuješ!

Natjecanje se sastoji od četiri koncertne večeri, na kojima nastupa po tri izvođača. Između tih 12 izvođača, žiri će odabrati tri najbolja koja će nastupiti u finalnoj večeri natjecanja i imati priliku osvojiti nagrade: nastup na Brucošijadi FER-a, spot u produkciji Video sekcije KSET-a i poklon bon za Thomann.

Na jubilarnom ciklusu koncerata poslušaj mlade energične bendove:

12.11. - Out Of Civilization + Dupli Standardi + Des Moines

26.11. - mola.mola + Audioclot + Fafter

3.12. - NIKOLA'S CAGE + Canubis + AFT3R

10.12. - Gretchen! + Đir po uhu + Colostrum

Sav program će se održati srijedom u AKC Attacku, a upad je 5€ na ulazu.

Dođi podržati nova lica na sceni! 

02.12.2025. 09:04:00
Novi komentar
nužno
nužno