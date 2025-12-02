10. sezona Čuješa?! je tu - predstavljamo ti 12 mladih bendova koji će svoj rad prezentirati publici kroz 4 koncertne večeri u AKC Attacku

Natjecanje se sastoji od četiri koncertne večeri, na kojima nastupa po tri izvođača. Između tih 12 izvođača, žiri će odabrati tri najbolja koja će nastupiti u finalnoj večeri natjecanja i imati priliku osvojiti nagrade: nastup na Brucošijadi FER-a, spot u produkciji Video sekcije KSET-a i poklon bon za Thomann.

Na jubilarnom ciklusu koncerata poslušaj mlade energične bendove:



12.11. - Out Of Civilization + Dupli Standardi + Des Moines



26.11. - mola.mola + Audioclot + Fafter



3.12. - NIKOLA'S CAGE + Canubis + AFT3R



10.12. - Gretchen! + Đir po uhu + Colostrum

Sav program će se održati srijedom u AKC Attacku, a upad je 5€ na ulazu.

Dođi podržati nova lica na sceni!