10. sezona Čuješa?! je tu - predstavljamo ti 12 mladih bendova koji će svoj rad prezentirati publici kroz 4 koncertne večeri u AKC Attacku
Natjecanje se sastoji od četiri koncertne večeri, na kojima nastupa po tri izvođača. Između tih 12 izvođača, žiri će odabrati tri najbolja koja će nastupiti u finalnoj večeri natjecanja i imati priliku osvojiti nagrade: nastup na Brucošijadi FER-a, spot u produkciji Video sekcije KSET-a i poklon bon za Thomann.
Na jubilarnom ciklusu koncerata poslušaj mlade energične bendove:
12.11. - Out Of Civilization + Dupli Standardi + Des Moines
26.11. - mola.mola + Audioclot + Fafter
3.12. - NIKOLA'S CAGE + Canubis + AFT3R
10.12. - Gretchen! + Đir po uhu + Colostrum
Sav program će se održati srijedom u AKC Attacku, a upad je 5€ na ulazu.
Dođi podržati nova lica na sceni!
