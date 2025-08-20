Nadamo se da svakoga dana šećete kako bi ostali u kondi... a prije toga bi se moglo nešto i pojesti da to sve skupa bude još bolje

Sportska dijetetičarka Tara Collingwood otkrila je koje namirnice preporučuje prije šetnje za ciljano skidanje masnih naslaga s trbuha.

"Nijedna pojedinačna hrana ne 'topi' masnoću na trbuhu, ali određene grickalice prije šetnje mogu podržati metabolizam masti, stabilizirati šećer u krvi i održavati energiju kako bi vaša šetnja bila učinkovitija", ističe stručnjakinja. U nastavku izdvajamo sedam namirnica koje preporučuje za maksimalne rezultate.

Banana s maslacem od orašastih plodova - ako ste u žurbi i nemate vremena za obrok, pojedite bananu sa žlicom maslaca od orašastih plodova. "Brzi ugljikohidrati za energiju, proteini i zdrave masti da vas drže sitima", kaže Collingwood.

Grčki jogurt s bobičastim voćem - još jedan sjajan mini obrok bogat proteinima koji biste trebali razmotriti prije jutarnje šetnje jest grčki jogurt s bobičastim voćem. "Proteini plus antioksidansi, plus dobri ugljikohidrati za energiju", navodi Collingwood. Savjetuje da birate običan grčki jogurt umjesto aromatiziranih verzija koje često sadrže puno šećera i kalorija.

Kriške jabuke s bademovim maslacem - ova kombinacija odličan je zalogaj prije šetnje u bilo koje doba dana. Što je čini tako dobrom? "Vlakna plus zdrave masti za stabilnu energiju", jednostavno kaže Collingwood.

Kuhano jaje s krekerima od cjelovitih žitarica - posljednja preporuka je kuhano jaje s nekoliko krekera od cjelovitih žitarica. "Kombinacija proteina i složenih ugljikohidrata, dobra za jutarnje ili popodnevne šetnje", kaže dijetetičarka. Za kraj, nudi i praktičan savjet: skuhajte nekoliko jaja na početku tjedna kako biste uvijek imali pri ruci brz i zdrav izvor proteina.

Orašasti plodovi - šaka orašastih plodova još je jedan brz i praktičan zalogaj koji će vas napuniti energijom i održati u načinu sagorijevanja masti tijekom šetnje. "Brzi, prenosivi proteini i masti za sprječavanje gladi usred šetnje", ističe Collingwood.

Tost s avokadom - Collingwood preporučuje i popularni tost s avokadom, ali naglašava važnost zdrave pripreme. Koristite tost od cjelovitih žitarica s avokadom kako biste dobili hranjiv, ali i učinkovit zalogaj za sagorijevanje masti. "Složeni ugljikohidrati i masti zdrave za srce pomoći će vam održati energiju tijekom šetnje", objašnjava ona.

Zobena kaša - prije jutarnje šetnje napunite se energijom uz malu porciju zobene kaše. Ovaj izvrstan izvor vlakana "pruža sporo probavljive ugljikohidrate za poticanje aktivnosti bez naglog porasta inzulina", kaže Collingwood. "Izvrsno za prije jutarnje šetnje."

Za kraj, Collingwood ima još nekoliko preporuka za sve koji žele hodanjem istopiti masne naslage. "Jedite otprilike 30 do 60 minuta prije šetnje, ovisno o vašoj toleranciji", kaže. Također, naglašava važnost dobre hidracije jer je "voda ključna za metabolizam masti".