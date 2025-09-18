Visceralna masnoća je masnoća pohranjena duboko u abdomenu, oko organa poput jetre, želuca i crijeva", objašnjava nutricionistica i dijetetičarka Lauren Manaker. Za razliku od potkožne masnoće, koja je ispod kože i vidljiva, visceralna masnoća nosi veće rizike za bolesti srca i dijabetes tipa 2.

Kada je riječ o namirnicama i napitcima koji mogu utjecati na smanjenje visceralne masnoće, stručnjaci gotovo uvijek naglašavaju isti izbor - zeleni čaj. On sadrži katehine, uključujući epigalokatehin galat (EGCG), koji mogu poboljšati osjetljivost na inzulin i sniziti loš kolesterol te krvni tlak.

"Zeleni čaj sadrži spojeve zvane katehini, koji mogu pomoći poboljšati način na koji tijelo koristi energiju", objašnjava dijetetičarka Ali McGowan. Neka istraživanja sugeriraju da ti spojevi mogu utjecati na metabolizam i pridonijeti gubitku masnoće, osobito oko trbuha.

Iako sam čaj nije čarobno rješenje, njegovi spojevi mogu biti podrška zdravijem metabolizmu

Zeleni čaj također može smanjiti upalu u tijelu, koja je često povezana s viškom masnoće i kroničnim bolestima. McGowan pojašnjava: "Katehini iz zelenog čaja, poput EGCG-a, mogu pomoći povećati razinu antioksidansa u tijelu".

Jedno istraživanje pokazalo je da konzumacija jedne do četiri šalice zelenog čaja dnevno može smanjiti rizik od srčanih bolesti, zahvaljujući upravo njegovim protuupalnim svojstvima.

Još jedan važan učinak zelenog čaja odnosi se na smanjenje inzulinske rezistencije, problema koji je usko povezan s visceralnom masnoćom. Meta-analiza kliničkih istraživanja na osobama s dijabetesom tipa 2 otkrila je da konzumacija zelenog čaja poboljšava regulaciju šećera u krvi i smanjuje razinu inzulinske rezistencije.

Iako sam čaj nije čarobno rješenje, njegovi spojevi mogu biti podrška zdravijem metabolizmu i ravnoteži u tijelu.