Ne rade ništa pametno, zapravo, jer su u većini slučajeva u totalnoj panici kako i što napraviti da ne bi zeznuli... i to je zapravo to ;)

Pitanje je potpuno legitimno, jer se većinu vremena može vidjeti da im se mozak napreže cijelo vrijeme... što znači da ipak misle.

Naravno, odgovor je zapravo poprilično jednostavan - prije seksa prepun im je um raznih misli, među kojima naravno prevladavaju one kako da dođu do njega, no brine ih i izvedba o kojoj unaprijed razmišljaju.

Istini za volju, među muškarcima ipak ima i onih koji znaju da orgazam nije sve i koji dozvole svom autopilotu da ženu povede na erotsko putovanje koje će biti dobro, čak i ako na kraju njega ne bude orgazam.

Što se tiče žena koje tvrde da muškarci baš i ne koriste mozak previše slijedi potvrda njihovih tvrdnji - tijekom seksa muškarcima misli više manje nestaju i ostaje jedna koja ih proganja cijelo vrijeme, a to je hoće li njihova partnerica stići do orgazma, jer ga muškarci doživljavaju kao priznanje svojim ljubavničkim sposobnostima.

Ipak - na sreću, u muškom umu postoji neka vrsta autopilota koja umjesto zbunjenog muškarca vodi tijelo instiktivno prema zadovoljavanju žene, a poslije svega muškarci vole ispitivati partnericu je li stigla do orgazma ili koliko je puta to doživjela, ne bi li pokazali kako su oni bili "dobri u krevetu".

Vjerovali ili ne, u većini slučajeva dolazi i do povratka razmišljanja - ako osjete da bi njihov vrhunac mogao doći ranije od ženskog, što najčešće i jest slučaj, mnogi muškarci počnu razmišljati o svemu i svačemu ne bi li nekako odgodili orgazam i rasporedili snage tako da ženu dovedu do vrhunca.

Sve u svemu, nije da se muškarci ne trude - pa budite milostive prema njima, trude se iz petnih žila, vjerujte!