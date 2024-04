Da, gotovo je uskršnje prejedavanje, treba malo poraditi na svojoj figuri ;)

Recept za smoothie je najbolji za mršavljenje... čini vam se nemoguće? Nije baš tako, naime, on je prepun je vitamina, minerala i antioksidansa, pomaže s gubitkom kilograma ili kontrolom tjelesne težine, ali i hrani tijelo esencijalnim nutrijentima za zdravlje.

U njezinom omiljenom smoothieju nalaze se špinat, bobičasto voće, proteinski prah i obilje sjemenki bogatih vlaknima. Dijetetičarka ističe da je smoothie vrlo ukusan i hranjiv te pruža dobru ravnotežu proteina, zdravih masti i vlakana. Kako je izdvojila, svaki smoothie sadrži 460 kalorija, 12 grama masti, 529 miligrama natrija, 37 grama ugljikohidrata, 11 grama vlakana i 54 grama proteina, prenosi Eat This, Not That.

Kako napraviti ovaj smoothie?

Kako biste pripremili ovaj ukusni smoothie, u blender dodajte jednu mjericu proteina u prahu, pola šalice špinata, jednu šalicu nezaslađenog sojinog mlijeka, pola šalice smrznutog bobičastog voća, pola žličice chia sjemenki, pola žličice brašna od sjemenki lana i jednu veliku bananu.

Gustoću smoothieja možete prilagoditi dodavanjem više ili manje sojinog mlijeka, prema željama. Također, ako želite da smoothie bude slađi, dijetetičarka preporučuje da dodate malo meda ili nekoliko kapi ekstrakta stevije. Kada se sve pomiješa do željene gustoće, smoothie ulijte u čašu i uživajte u ukusnom i zdravom napitku.

Zašto je dobar za mršavljenje?

Carli ističe da je smoothie "prepun esencijalnih vitamina, minerala i antioksidansa, zahvaljujući sastojcima poput špinata, bobičastog voća, brašna od lanenih sjemenki i chia sjemenki. Ove hranjive tvari podržavaju cjelokupno zdravlje i mogu pomoći u smanjenju rizika od razvoja kroničnih bolesti."

No, kada je u pitanju samo mršavljenje, redovito pijenje ovog smoothieja može pomoći i u tome. Razlog su vlakna i proteini koji se nalaze u njemu. "Ovaj smoothie prepun je vlakana koja su važna za probavu i pomažu da ostanete siti, što pomaže u mršavljenju. Proteinski prah i sojino mlijeko pridonose sadržaju proteina u smoothieju. Proteini su važni za obnovu i rast mišića te pomažu da ostanete siti i zadovoljni", objašnjava dijetetičarka.