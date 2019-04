Na domaćem beauty tržištu muškarci jednako učestalo odlaze na tretmane za lice i tijelo kao i žene

Unatoč činjenici da je industrija ljepote jedna od najstarijih kada je poduzetništvo u pitanju, dugo se vjerovalo kako je to isključivo područje plasmana proizvoda vezano uz žene, te da je njegovanje lica i tijela muškarcima - nepotrebno. Štoviše - nepoželjno.

Razvojem industrije ljepote posljednjeg stoljeća ova pretpostavka doživjela je propast, a plasman proizvoda namijenjenih muškarcima svakodnevno raste. Baš kao što su žene više pažnje nekoć obraćale na financijsku sigurnost koju dobivaju kod muškaraca, danas fizički izgled postaje bitan čimbenik koji će žene privući.

Muškarci primarno dolaze u beauty salone riješiti probleme koji imaju, bilo da je riječ o bolovima ili napetost u leđima, vratu pa posežu za masažama ili pak o suhoj ili dehidriranoj koži lica zbog čega žele kvalitetan tretman lica.

Većina muškaraca traži učinkovito rješenje, kvalitetnu uslugu i individualni pristup da se njihovim potrebama pristupu na jedinstven način.

Međutim, najveći problem muške kože, a koji žene ne poznaju, svakodnevno je brijanje. Kroz brijanje koža gubi elastičnost i vlagu. Brijanjem se ne uklanjaju samo dlačice već i površinski sloj kože. To često uzrokuje nadraženost, isušenost i crvenilo kože lica.

Muškarcima su stoga potrebni posebni proizvodi i tretmani namijenjeni isključivo njihovoj koži. Znamo da je stres ujedno i uzrok mnogih zdravstvenih problema i bolesti u kojima prednjače bolesti hormonalnog i srčano-žilnog sustava. Masaža je za muškarce odličan prirodni put za rješavanje stresa i prevenciju mnogih bolesti. Dlačice koje smetaju, neželjene su bilo da se radi o muškarcima ili ženama.

Depilacija za muškarce toplim voskom jedna je od najčešćih metoda otklanjanja dlačica u Ageness Beauty Institutu. Muška koža lica zbog svakodnevnog brijanja gubi svoju elastičnost i vlagu. Potrebno ju je njegovati kvalitetnim tretmanima namijenjenim posebno za muškarce. Ageness salon ljepote za muškarce nudi ekskluzivne Elemis kozmetičke tretmane za njegu lica. Njegovane ruke i nokti pokazatelj su higijenskih navika bilo muškaraca ili žena.

Njega ruku i noktiju u modernom dobu više nije samo tretman rezerviran za žene.

Donedavno je to bio imperativ svake moderne žene, a sve više ima i muškaraca koji se brinu o svojem izgledu i općem dojmu koji ostavljaju iza sebe - opisuje članica Ženskog poduzetničkog centra Sanja Buinjac, vlasnica Ageness Beauty Instituta Zagreb, naglašavajući temeljne razlike u njezi ljepote muškaraca i žena prvenstveno zbog strukturne razlike kože.

Naime, struktura kože lica kod muškaraca je 20% deblja nego kod žena.

Koža se postupno smanjuje s godinama, dok je debljina kože žene konstantna sve do sredine 40-ih godina; nakon menopauze ženska koža će se smanjiti na značajnu brzinu. Također muškarci imaju veću gustoću kolagena od žena. Vezivno tkivo je isprepleteno čvršćom mrežom kolagenskih vlakana.

Zbog razlike u gustoći kolagena koja se javlja, žene pokazuju znakove starosti brže od muškaraca iako su iste dobi. Koža kod muškaraca ima veću sposobnost vezivanja vode, zbog čega izgleda čvršće i zategnutije. Muška koža ima veći udio masti pa su muškarci skloniji pojavi mitesera i drugih nečistoća.

Muškarci imaju veće pore. Problematična koža kao što su i prištići, začepljene pore, miteseri i slučajevi seboreičnog dermatitisa mogu se pogoršati i trajati duže na muškoj koži. Muška koža je jača i grublja zbog debljeg stratum corneuma. To je također uzrok razlike u borama koje se razvija tijekom godina, gdje su muškarci skloni razvijanju dubljih bora na licu, također povezanog s potkožnim gubitkom masnoće. Redovito brijanje ogrubljuje mušku kožu lica. Jedna od glavnih dnevnih aktivnih sredstava za njegu muškaraca je brijanje i to može dovesti do osjetljivije i lako nadražene kože. Stoga ako muškarci žele zadržati svoju kožu mladenačkom i zdravom, moraju redovito njegovati svoju kožu. Sunce i pušenje su najgori neprijatelji kože jer oba uzrokuju oštećenja i bore.

Posebno poglavlje ljepote i njege kod oba spola je društvena norma vezana uz „zub vremena" i starenje.

Iako je starost nešto neizbježno, osobno vjerujem da možemo dostojanstveno stariti te osigurati koži da se prvi znakovi starenja pojave u kasnijoj dobi. Današnja kultura stavlja veliki pritisak na žene, naročito na njihov izgled. Nisu rijetki slučajevi da se ženske osobe u četrdesetim i pedesetim godinama osjećaju staro. Izgled ženske osobe (njeno lice i tijelo) uvijek su podložniji komentarima nego što je to slučaj sa muškarcima. Žene u godinama su tu svakako na većem udaru predrasuda, o čemu svjedoče i izreke s kojima se susrećemo u svakodnevnom kontekstu „muškarac je kao vino, što je stariji to je bolji', što ćemo o ženi rijetko čuti - upozorava kozmetičarka Sanja Buinjac.

Danas na beauty tržištu u Hrvatskoj muškarci su se gotovo izjednačili u korištenju tretmana za lice i tijelo sa ženskim korisnicama beauty usluga.

Žene i muškarci trebali bi osigurati svojoj koži kvalitetnu njegu i dostojanstveno starenje te pokazati život i iskustvo koje su prošli. Trebali bi moći reći istinu samima sebi o svojoj dobi za početak, jer uz kvalitetan pristup svojoj koži svi možemo dostojanstveno stariti - savjetuje Sanja Buinjac, vlasnica Ageness Beauty Instituta