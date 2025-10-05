Sastojak koji topi visceralne masti
Dr. Eric Berg podijelio je jednostavan način kako ljudi mogu izgubiti masnoću na trbuhu bez izbacivanja bilo koje grupe namirnica
Vrlo pristupačan napitak koji može poboljšati zdravlje i opću dobrobit je zapravo vrlo jeftin i dostupan svima - jabučni ocat. Tako da bi ga trebalo staviti u vašu dnevnu rutinu zbog niza zdravstvenih prednosti.
Dr. Eric Berg, autor knjige The Healthy Keto Plan i zagovornik zdrave ketoze te povremenog posta, podijelio je svoja saznanja o prednostima jabučnog octa u videu na svom YouTube kanalu, koji ima 13,9 milijuna pretplatnika.
"Hajdemo razgovarati o tome što možete piti jednom dnevno kako biste sagorjeli masnoću na trbuhu. Morate shvatiti da je trbušna masnoća zapravo masnoća iz jetre koja se prelijeva u trbuh, a jedan od apsolutno najboljih načina da je se riješite jest korištenje jabučnog octa."
"Uzmite dvije žlice jabučnog octa i čašu vode te to popijte tri puta dnevno. Jabučni ocat sadrži nešto što se zove octena kiselina, koja je izuzetno snažna i učinkovita ne samo za razgradnju masnoće već i za pomoć kod inzulinske rezistencije - osnovnog razloga zbog kojeg jetra postaje masna."
"Znači, jednostavno pomiješajte dvije žlice jabučnog octa u čaši vode - otprilike 3,5 decilitra - i popijte to tri puta dnevno."
Pomaže li to?
Prema portalu Healthline, istraživanja pokazuju da ocat može pomoći ljudima u gubitku kilograma. Nekoliko studija na ljudima otkrilo je da ocat može povećati osjećaj sitosti, što dovodi do unosa manje kalorija i posljedičnog mršavljenja.
Jedan pregled istaknuo je da su u kratkotrajnim studijama, kada su sudionici uzimali jabučni ocat uz obrok sa čvrstom hranom, doživjeli suzbijanje apetita u trajanju od 120 minuta nakon jela. Također su manje grickali 3 do 24 sata nakon konzumacije jabučnog octa.
Iako dugotrajnije studije nisu pokazale povezanost između jabučnog octa i suzbijanja apetita, jedno randomizirano kontrolirano istraživanje iz 2024. otkrilo je značajna smanjenja tjelesne težine (6-8 kg), udjela tjelesne masnoće, opsega struka i bokova, indeksa tjelesne mase (BMI), šećera u krvi, kao i masnoća i kolesterola u krvi nakon svakodnevnog unosa 3 doze jabučnog octa (15 ml po žlici) tijekom 12 tjedana.
Healthline navodi da su potrebna veća istraživanja kako bi se ovi rezultati potvrdili
