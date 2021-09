Prema istraživanju, psi mogu potaknuti zdraviji raspored spavanja kod ljudi, ali i bolje spavanje kod žena

Žene će nerijetko reći da im nije drago spavati same... pa zato traže partnera koji bi im radio društvo. No, ako mislite da ste to vi, muškarci, malo ste se prevarili...

Naime, novo istraživanje koje je proveo Canisius College otkrilo je da žene bolje spavaju kada je s njima pas. Nakon što su proučili navike spavanja 962 žene, istraživači su otkrili kako žene spavaju s mačkom, partnerom ili psom.

Žene koje spavaju s mačkama doživljavaju ista uznemiravanja kao i one koje spavaju s ljudima. Otkriveno je da psi potiču zdraviji raspored spavanja kod ljudi, prenosi Insider.

Mnogi se ljudi vole maziti s kućnim ljubimcima posebno tijekom hladnijih mjeseci. Ali može li vaš čupavi prijatelj biti bolji za spavanje nego partner?

>> Žene najbolje spavaju uz - psa?! >>

Prema rezultatima istraživanja objavljenom u časopisu Anthrozoös, žene mogu puno bolje spavati kada imaju psa u krevetu umjesto neke druge osobe.

Općenito, istraživači su došli do zaključka da su žene imale puno manje uznemiravanja tijekom spavanja ako su spavale s psom. Uz to, rezultati su pokazali da su se žene koje su spavale sa svojim psom u krevetu osjećale ugodno i sigurnije. Prema ovoj studiji, otkriveno je da se vlasnici pasa bude ranije od ljudi koji imaju mačku ili nemaju kućne ljubimce.

"Pas u kući povezan je s odgovornošću i vlasnici se pridržavaju strože rutine. Pridržavanje rasporeda za spavanje može biti sami korisno za vlasnika psa", izjavili su istraživači za New York Post.

S mačkama je san mnogo nemirniji

Što se tiče žena koje su spavale s mačkama, otkriveno je da mace jednako utječu na kvalitetu sna kao i drugi ljudi.

>> S kim žene najbolje spavaju? >>

Dijeljenje kreveta s mačkama pruža slabiji osjećaj ugode i sigurnosti. Istraživači su također otkrili da način na koji doživljavate svog kućnog ljubimca može utjecati na osjećaje dok dijelite krevet s njim.