Europa i mediteranske zemlje u kolovozu su pogođene rekordnom sušom, koja je zahvatila više od polovice tla, prema AFP-ovoj analizi podataka Europske unije

Prošlog mjeseca, 53 posto regije bilo je pogođeno sušom, što predstavlja rekord od početka mjerenja 2012., prema EU-ovom programu Copernicus za klimatske promjene.

Brojka je dobrano iznad prosjeka za kolovoz u razdoblju od 2012. do 2024., koji iznosi 30,1 posto.

Istočna Europa i Balkan su teško pogođeni. Tisuće stanovnika su evakuirane, a dvije osobe su poginule zbog šumskih požara u balkanskim zemljama potaknutih visokim temperaturama.

Situacija je bila teška i u zapadnoj Europi, pri čemu je Portugal zabilježio smanjenje kiše u 70 posto zemlje.

Francuska, koja je u kolovozu pogođena svojim drugim toplinskim valom ovog ljeta, suočila se nestašicama vode u dvije trećine zemlje.

Osobito teško stanje snašlo je nekoliko država istočnog Mediterana, gdje je preko 90 posto Armenije, Gruzije i Libanona bilo zahvaćeno sušom.

Turska, koja je imala manjak vode u 84 posto zemlje, također se suočila s brojnim požarima.

Copernicus, koji podatke prikuplja na temelju milijardi mjerenja satelita, brodova, zrakoplova i meteoroloških postaja, zabilježio je neumorno rastuće temperature dok se planet zagrijava zbog emisije stakleničkih plinova, za koju je odgovorno čovječanstvo.