U tijeku je javna rasprava oko pridnenih koća, poziv na sudjelovanje

Trenutačno je u tijeku javna rasprava o mjeri koja predviđa samo privremeni jednomjesečni prestanak ribolova pridnenim povlačnim mrežama. Stoga udruga Prijatelji životinja poziva na potpuno i trajno ukidanje koćarenja, jedinog rješenja koje može spasiti Jadransko more i smanjiti razoran utjecaj na klimatske promjene.

Već jedan prolaz masivnih mreža uništava do 40 % života

„Svake godine koćarenje uništi površinu od skoro četiri milijarda hektara svjetskog podmorja. Masivne mreže poput crne rupe uništavaju dno i proždiru sve pred sobom ostavljajući za sobom pustoš vidljivu iz svemira. Koćarice su neumoljive u svojoj neselektivnosti. U mrežama ne završavaju samo ribe koje žele uloviti, već i golem broj neželjenih životinja, od kojih su mnoge zakonski zaštićene. Samo jednim prolazom mreže može se uništiti i do nevjerojatnih 40 posto života na zahvaćenom području", upozorava Tamara Bing, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Koće ne uništavaju samo more, već i klimu

Ukazuje da uništavanje morskoga dna ima i nevidljivu, ali dalekosežnu posljedicu: oslobađanje pohranjenog ugljika: „Koćarenje svake godine ispusti više CO₂ nego cijela zrakoplovna industrija. More, koje bi trebalo biti saveznik u borbi protiv klimatskih promjena, zbog koća postaje dodatni izvor emisija. Dio iz podmorja prelazi izravno u atmosferu, dok ostatak uzrokuje povećanu kiselost vode dodatno ugrožavajući staništa. Pritom hrvatske koćarice spadaju među najgore zagađivače ugljikom u svijetu."

Vrijeme je za stvarnu zaštitu mora i osiguravanje održive budućnosti

Djelomični oporavak morskih ekosustava traje od sedam i pol do 15 godina, a privremene zabrane, poput one kakva se sada predlaže, nikada ne mogu nadoknaditi razmjere štete. „Hrvatska je u Nici ove godine podržala globalni cilj zaštite najmanje 30 posto mora do 2030. Situacija je alarmantna i zahtijeva hitnu reakciju potpunog ukidanja pridnenih koća. Jadransko more nema vremena za privremene i postupne zabrane", ističu Prijatelji životinja.

Podsjećaju i da sredstva predviđena za subvencije ribarima treba usmjeriti u pravednu tranziciju kroz održive izvore egzistencije obalnih zajednica kako bi more dobilo priliku za ozdravljenje, a ljudi budućnost bez ovisnosti o uništavanju prirode.

Prijatelji životinja pozivaju sve da sudjeluju u javnoj raspravi i zatraže trajnu, a ne privremenu zabranu pridnenih koća. Upute za sudjelovanje i ostale informacije o koćarenju možete pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.