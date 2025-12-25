Recept za najbolje kuhano vino
Em što miriši božanski, em je okus tatkav da ćete se raspametiti kad ga probate
Recept za kuhano vino nešto je što vam definitivno treba u blagdanske hladne dane - em što miriši božanski, em je okus tatkav da ćete se raspametiti kad ga probate.
Da ne duljimo - evo recepta:
Sastojci:
1.5 l crnog vina (neki bordeaux, ako ga nađete)
3/4 l rosea
3/4 l suhog bijelog vina
5 klinčića
4 zrna crnog ili crvenog papra
2 zvijezdice anisa
2 štapića cimeta
1 naranča ili limun
300 g šećera
prstohvat muškatnog oraščića
Priprema:
Vino pomiješajte u velikom loncu posudi, dodajte naribanu koru limuna ili naranče, začine i šećer pa kuhajte na laganoj vatri uz miješanje sve dok se šećer ne rastopi.
Nakon što se šećer rastopi, pojačajte vatru sve dok ne zavrije. Tada skinite s vatre, poklopite lonac i pričekajte desetak minuta prije serviranja.
Uživajte!
Novi komentar