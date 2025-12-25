Recept za kuhano vino nešto je što vam definitivno treba u blagdanske hladne dane - em što miriši božanski, em je okus tatkav da ćete se raspametiti kad ga probate.

Da ne duljimo - evo recepta:

Sastojci:

1.5 l crnog vina (neki bordeaux, ako ga nađete)

3/4 l rosea

3/4 l suhog bijelog vina

5 klinčića

4 zrna crnog ili crvenog papra

2 zvijezdice anisa

2 štapića cimeta

1 naranča ili limun

300 g šećera

prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

Vino pomiješajte u velikom loncu posudi, dodajte naribanu koru limuna ili naranče, začine i šećer pa kuhajte na laganoj vatri uz miješanje sve dok se šećer ne rastopi.

Nakon što se šećer rastopi, pojačajte vatru sve dok ne zavrije. Tada skinite s vatre, poklopite lonac i pričekajte desetak minuta prije serviranja.

Uživajte!