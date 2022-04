Hrana je moćan alat u borbi protiv upalnih procesa, pa pažljivim odabirom možete riješiti neke probleme...

Bole vas zglobovi, štoviše, teško se dižete iz kreveta? Bez obzira na uzrok boli u zglobovima, generalno manje procesuriana hrana pomaže pri smanjenu te boli. No odakle početi?

Donosimo popis doručaka koji će ublažiti bol.

Brokula - možda vam se čini čudno vrokulu jesti za doručak, ali to povrće, kao i cvjetača ili prokulice, bogato je spojem koji blokira enzime koji uzroku upale u i bol u zglobovima. Također, brokula je puna antioksidansa i vlakana. Za doručak dodajte brokulu jajima, i svježda i smrznuta su odlične opcije.

Češnjak - iako je poznat po svom jakom mirisu, češnjak također ima antiupalna svojstva koja mogu ublažiti bol u zglobovima. Češnjak se bez problema može dodati u bilo koje slano jelo. Možete ga utrljati na tost ili ga dodati u zgnječeni avokado, piše Eat this.

Dimljeni losos - nekoliko je razloga zašto vrijedi dodati losos u prehranu, s posebno u doručak. On je bogat omega-3 masnim kiselinama koje igraju golemu ulogu u smanjenju upalnih procesa, uključujući i one u zglobovima. Dovoljno je da ujutro na šnitu integralnog kruha stavite nekoliko grama lososa ili pak da šnite lososa namažete krem sirom i to zamotate u rolice. Obo je je dovoljno jednostavno da možete ujutro brzo pripremiti, a opet je zdravo.

Kurkuma - ovaj korijen poznat je po svojoj boji, ali osim što lijepo izgleda on je i prepun spojeva koji sprječavaju upalne procese te smanjuju bol u zglobovima. Svježu kurkumu možete dodati u smoothiejem, dok onu u prahu možete dodati slanim jelima, varivima i salatama. Za doručak ju je najbolje staviti upravo u smoothie. Naime, iako je sama po sebi malo gorka, sltkoća voća iz smoothieja će to prikriti. Osim toga možete je posipati na tost s avokadom ili u grčki jogurt.

Maslinovo ulje - ovo ulje poznato je po tome što sadrži masti zdrave za srce, a također pomaže kod upalnih proces u zglobovima. Antioksidansi u maslinovom ulju djeluju slično kao ibuprofen, postoje istraživanja koja su pokazala da maslinovo ulje može smanjiti bol u zglobovima i kada ga se namaže direktno na zglob.To možete bilo kada u danu, ali ako želite dodati maslinovo ulje doručku, možete nekolikokapi dodati u smoothie, ili ga koristiti umjesto maslaca na tostu te ga dodati u tavu ako pečete jaja.