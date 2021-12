Post (eng. intermittent fasting) je u posljednje vrijeme postao jedna od najpopularnijih dijeta

Post nije način prehrane nije za sve. Potrebna je strategija, predanost i puno snage volje. Nutricionistica Mandy Enright dala je nekoliko savjeta kako da post bude efektivniji, ali i kako ga prilagoditi svom tijelu.

"Mnogima treba više od 8 sati kada smiju jesti"

Odmah na početku rekla je kako je najveća pogreška koji ljudi rade, to što si uzimaju premalo sati kada smiju jesti. Obično to bude 8 sati, dok post traje ostalih 16, i to je za neke ljude jednostavno prestrogo.

"Kada vam tijelo govori da treba hranu, borba protiv gladi je jednostavno mučenje", kaže i uspoređuje to sa situacijom u kojoj biste 16 sati trpjeli da odete na wc. "Biste li stvarno sebi dospustili da idete na wc samo između 12 i 20 sati?", pita se ova stručnjakinja.

Počnite polako

"Ako želite probati ovaj način prehrane, ne budite na početku toliko strogi prema sebi jer je rizik od neuspjeha tako veći", kaže Enright i dodaje:

"Ja uvijek savjetujem da se krene s 12 sati kada možete jesti i 12 sati kada postite. Uvijek to možete prilagoditi sebi ovisno o razini gladi, energije i svom rasporedu".

Druga velika greška

Kao još jednu pogrešku Enrgiht navodi obroke: "Ako jedete samo jedan ili dva velika obroka u danu kako to pomaže pri mršavljenju? Često vidim i da ljudi te velike obroke jedu jako kasno u danu".

Zašto to nije dobro? "Ne samo da to nije idealno po pitanju energije i metabolizma nego je i savršen recept za loš san", kaže, a prenosi Eat this.