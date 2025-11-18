« Vic dana
objavljeno prije 3 sata i 36 minuta
VIC DANA

Plavuša i nova haljina

Što se dogodi kad plavuša u izlogu trgovine ugleda haljinu koju odmah poželi isprobati

Kako će plavuša isprobati haljinu
Kako će plavuša isprobati haljinu (DeviantArt)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

vicevi o plavušama

,

plavuše

,

najbolji vicevi

Šeta plavuša gradom, gleda izloge i nakon nekog vremena u jednom spazi haljinu koja joj se svidi na prvi pogled. Uleti ona u trgovinu i kaže prodavačici:

- Molim vas, ja bih isprobala onu haljinu u izlogu!

Prodavačica je pogleda ispod oka i odgovori:

- Možete je probati, ali morat ćete otići u kabinu!

18.11.2025. 06:56:00
Novi komentar
nužno
nužno