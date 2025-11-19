Kako je Mujo pokazao Hasi kloniranje kokoši

Dođe Haso jednog sparnog ljetnog dana do Muje i pita ga što radi.

Mujo malo razmisli pa reče:

- Znaš kada je onaj klonirao ovcu Dolly?

Haso klimne glavom:

- Da.

Mujo nastavi:

- E vidiš, sad ću ja klonirat kokoš.

I priveže on kokoš na sredinu dvorišta i pozove Hasu da si sjedne k njemu ispod hrasta.

Haso nakon pola sata upita:

Mujo, šta radimo ovdje u hladu, zar nisi rekao da ćemo klonirati kokoš?

Mujo se nasmije i reče:

- Jesam, sad ćemo čekat da klone