Mujo i dosadna punica

Što se dogodi kad Mujo poludi na punicu i postavi joj opako pitanje

Komarci dosađuju samo ljeti ...
Komarci dosađuju samo ljeti ... (DeviantArt)
Muji došla punica u posjetu i to se otegnulo na dobra dva tjedna, a Muji živci već lagano pri kraju. Jedno jutro uz kavu punica opet počne zanovijetati, pa Mujo poludi i upita je;

- Slušaj, bona, jel' znaš ti koja je razlika između punice i komarca?

Punica ga zbunjeno pogleda:

- Jok, koja?

Mujo natoči rakiju, drmne je naiskap i reče:

- Komarci zajebavaju samo ljeti, a ti, bona, pilaš li ga pilaš cijele god'ne!

17.11.2025. 06:54:00
