Vježbanje je jedan od ključeva zdravog i aktivnog života, a mnogi od nas nisu pretjerano informirani kako zapravo treba vježbati - dignemo se ujutro i napravimo ono što mislimo da je dobro za nas. No, i tu se treba pridržavati nekih pravila....

Naime, aktivan trup i jaki mišići uz kralježnicu ključ su prevencije ozljeda i jamac za pravilno izvođenje vježbi. Baš zbog toga u zagrijavanje je bitno uključiti plank.

"Važno je započeti trening sa zagrijavanjem trupa jer je on središte u svakom smislu riječi", kaže za portal Well and Good fitnes trener Isaac Calpito.

"Sa zagrijanim i aktiviranim centrom dopuštate ostatku tijela da se 'uzemlji'. Baza vam je jaka pa ćete moći aktivirati pravilno svaki mišić", objašnjava Calpito.

Bez obzira na vježbe koje izvodite, fokus na trup je izuzetno bitan, a osvijestt ćete ga njegovom aktivacijom na samom početku treninga, izvođenjem planka.

U zagrijavanje uključite klasični i bočni plank te izdržaj u kojem podižete suprotnu ruku i nogu. U videu pogledajte kako pravilno izvoditi plank.