Kako ovog ljeta izvući najbolje za svoje fizičko i mentalno blagostanje

Ljeto je vrijeme za punjenje baterija, ponovo povezivanje s prirodom i uživanje u sunčanim danima, ali i godišnje doba koje, možda više nego ijedno drugo, zahtijeva svjesnu brigu o sebi. Često se dogodi da se ljudi nakon ljeta vrate „umorni od odmora", budući da vrućine iscrpljuju, a sunce, sol, vjetar, pretjerana očekivanja od sebe i drugih, nepravilna prehrana i slično učine svoje. No iz ljeta bismo, baš suprotno, trebali izvući najbolje za svoje fizičko i mentalno blagostanje, a kako to ove godine uistinu i učiniti, savjetuje Liza Muradian, direktorica odjela Spa & Recreation u Falkensteiner Resortu Punta Skala.

Pronalaženje prave ravnoteže

Vitamin D ključan je za zdravlje kostiju, imunitet i dobro raspoloženje ili, drugim riječima, besplatna je terapija za koju ne moramo raditi ništa nego se prepustiti prirodi. Međutim, prekomjerno izlaganje UV zrakama može uzrokovati oštećenje kože, a time i povećati rizik od raka kože. Također, zbog previše UV zraka ubrzano starimo. Kako onda pronaći ravnotežu? Liza Muradian savjetuje da ciljamo na 10-20 minuta izravne sunčeve svjetlosti rano ujutro ili kasno poslijepodne, kad je UV zračenje niže, te da se od 10 do 16 sati zaštitimo nošenjem šešira, sunčanih naočala i nanošenjem kreme s visokim SPF-om.

Holistička hidratacija

Koža je naš najveći organ koji naporno radi tijekom ljeta. Između znoja, kreme za sunčanje i izlaganja suncu, zaslužuje dodatnu ljubav.

„U Acquapura SPA svijetu u Falkensteiner Hotels & Residences koristimo Pharmos Natur, 100% prirodnu liniju za njegu kože koja iskorištava moć svježe aloe vere, adaptogenih biljaka i svetih rituala iscjeljivanja. Ovi tretmani dubinski hidratiziraju, umiruju kožu izloženu suncu i pomažu joj da održi blistav sjaj - prirodno i holistički", kaže Liza i savjetuje prepustiti se jednom tjedno Pharmos Natur ritualu za lice ili tijelo kako biste detoksicirali, nahranili i vratili prirodnu ravnotežu svoje kože.

Idealne ljetne aktivnosti

Održavanje tjelesne aktivnosti je važno, no tijekom vrućih ljetnih dana ključno je osluškivati vlastito tijelo i prilagoditi fizičku aktivnost uvjetima. Za ljeto su tako idealne aktivnosti jutarnja ili večernja joga, šetnja prirodom, lagano plivanje i istezanje uz more. Vođene jutarnje joga seanse, meditativne šetnje u zalazak sunca, obnavljajuće satove pokreta te aqua fitness i istezanje, programi su koje je za svoje goste pripremio Falkensteiner.

Lagano i šareno u tanjuru

Ljeti, kad našem tijelu treba više hidratacije i energije, uravnotežena prehrana važnija je nego ikad. Fokusirajte se na sezonsko voće i povrće, svježe začinsko bilje i lagane proteine. Lubenica, krastavac, bobičasto voće, lisnato zeleno povrće i biljni čajevi vaši su najbolji prijatelji. Izbjegavaj teške obroke, prženu hranu i višak šećera jer mogu uzrokovati umor i nadutost.

Priuštite si ljetni ritual brige o sebi

Wellness tim Falkensteiner Hotels & Residences poziva svoje goste neka istraže Summer Self-Care ritual njege, posebno osmišljen kako bi gostima pomogao da se istinski resetiraju. Paket uključuje custom Pharmos Natur tretman lica ili tijela, osvježavajuću masažu stopala i nogu, vođeno disanje ili meditaciju uz more te svježi sok ili biljnu infuziju iz njihovog wellness bara.

