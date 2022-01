Ovo je devet očitih znakova koji otkrivaju da unosite previše šećera

Šećer je svakodnevna stvar na koju obično niti ne razmišljamo, a itekako bismo trebali - višak šećera može biti ne samo opasan, nego i otrovan - vjerovali ili ne.

Naime, osim onog šećera koji stavljate u kavu, velike količine šećera su skrivene u raznoraznim gotovim namirnicama kao pojačivač okusa, zato treba vrlo dobro čitati sve deklaracije kako bi zbrojali koliki je vaš dnevni unos šećera.

Vjerujte, kad to napravite, neugodno ćete se iznenaditi... upravo zbog toga trebate znati što šećer radi vašem tijelu, pa evo nekoliko najvažnijih stvari.

Akne - previše šećera zasigurno će ostaviti trag i na vašoj koži. Naime, studija objavljena u časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sugerira da postoji veza između prehrane s visokim udjelom šećera i pojave akni. Ispitanici koji su imali umjeren do ozbiljne probleme s aknama unosili su i više šećera, navodi se u studiji.

Nakupljanje kilograma - jedan od najočitijih znakova da unosite previše šećera jest da ste se počeli debljati. Zaslađena pića posebno mogu utjecati na nakupljanje kilograme. Pokušajte smanjiti unos šećera, a zašećerena pića zamijenite vodom, mlijekom, kavom i čajem.

Nikad niste siti - namirnice koje su bogate šećerom, a sadrže malo protina, vlakana i drugih hranjivih tvari nikada vas neće zasititi, piše The healthy. Naime, šećer ne pokreće one mehanizme u tijelu koji vas čine sitima nakon obroka.

Preumorni ste nakon vježbanja - ako vam je sve teže i teže vježbati, to bi mogao biti znak da unosite previše šećera. Prevelik unos šećera može biti jedan od razloga zašto se prije umorite tijekom vježbanja i zašto ste kasnije premoreni.

Problemi sa zubima - karijes i drugi problemi sa zubima jasan su pokazatelj da unosite previše šećera. Kada bakterije u vašim ustima probave bilo koju vrstu ugljikohidrata, one proizvode kiselinu koja se miješa sa slinom pri čemu se stvara plak, koji se, ako se ne očisti, nakuplja na zubima i počinje nagrizati zubnu caklinu. Pripazite na to da najmanje dva puta u danu dobro iščetkate zube da biste minimalizirali učinke šećera.

Tužni ste - niz studija sugeriralo je da postoji povezanost između prehrane s visokim udjelom šećera i rizikom od depresije. S druge strane, prehrana koja je bogata cjelovitim žitaricama i sličnim proizvodima bila je povezana s manjim rizikom od depresije.

Umorni ste - ako vam se doručak sastoji od dosta šećera umjesto vlakana, već u ranim popodnevnim satima mogli biste se osjećati umorno i istrošeno. Može se javiti i glavobolja i jaka potreba za snom. Zbog toga je jako važna uravnotežena prehrana, a da biste umanjili osjećaj letargije, trebali biste pokušati ograničiti unos šećera.

Visok kolesterol - previše šećera može smanjiti razine dobrog kolesterola i povećati razine lošeg kolesterola, pokazuje studija objavljena u časopisu Journal of the American Medical Association. Autori studije sugeriraju da fruktoza može potaknuti tijelo na stvaranje triglicerida i lošeg kolesterola.

Visok krvni pritisak - kada govorimo o krvnom pritisku, vrijednosti 120/80 ili niže smatraju se normalnima. No, prehrana s visokim udjelom šećera može negativno utjcati i na pritisak. Naime, dodani šećeri mogu povećati kardiovaskularni rizik poticanjem metaboličke disfunkcije. Da ne biste imali probleme s povišenim krvnim pritiskom, ograničite unos šećera.