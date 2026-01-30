Voće poput jabuke, grožđa i limuna idealno je za poticanje probavnog sustava na djelovanje

Od samog pogleda na hranu mučno vam je. Ne osjećate glad i samo ste promrljali hranu kako se domaćica, majka ili baka ne bi uvrijedila. Treba li uopće komentirati važnost pravilne, zdrave i prije svega redovite ishrane? Gubitak teka je ozbiljan problem. Nedovoljan unos nutrijenata kao posljedicu može imati zatvor, konstipaciju, anoreksiju, bulimiju, vrtoglavicu i da ne nabrajamo dalje. Evo nekoliko namirnicama koje bi vam mogle pomoći da opet sjednete za stol s dobrim tekom:

Đumbir. Ovaj "medicinski" začin pomaže u liječenju brojnih zdravstvenih poremećaja. Brojni nutricionisti tvrde da đumbir potiče probavne enzime na djelovanje zbog čega se javlja osjećaj gladi i potreba za unosom hrane.

Grožđe. Sok iz grožđa ima specifično djelovanje na probavu. Pomaže pri nadutosti i problemima s plinovima a ujedno eliminira štetne tvari iz organizma. Izbacivanjem toksina iz tijela moguće je da će vam se tek vratiti vrlo brzo.

Limun. Pun je vitamina C koji osnažuje imunitet. No, to nije sve. Antioksidanti u njemu izravno djeluju na toksine koji se nalaze u jetrima i bubrezima poboljšavajući ujedno i djelovanje probavnog trakta.

Jabuka. Za ovo voće već se zna da budi tek. Njeni sastojci stimuliraju lučenje pepsina, probavnog enzima u želudcu, ubrzavajući na taj način i probavu. Konzumiranje barem jedne jabuke na dan bilo bi idealno.

Naranča. Evo voća koje je iznimno dobre za vraćanje teka. Kao i kod limuna, i u naranči je mnogo vitamina C koji potiče lučenje probavnih sokova, a to je, logično, i više nego poželjno za dobru probavu

Važno je zapamtiti da je dobar apetit znak dobrog zdravlja. Razlozi za njegovo gubljenje mogu biti brojni - depresija, stres, trbušni problemi i infekcije. Ako niste u stanju sami riješiti problem, ne oklijevajte s posjetom liječniku.