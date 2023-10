Nezgodni varaždinski instrumentalisti Drone Hunter pridružit će se grčkim psihodeličarima Naxatras na velikom stoner veselju koje se sprema ovaj petak (27.10.) u Močvari. To će ujedno biti i posljednji koncert u sklopu Hangtimeovog Stoner Octobera. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 17 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) ili online preko sustava CoreEvent. Na dan će na ulazu koštati 20 eura.

SATNICA:

20:00 Vrata

20:45 Drone Hunter

21:40 Naxatras

"Jako se veselimo povratku u Hrvatsku gdje se već pomalo osjećamo kao kod kuće. Odlično se zabavljamo na ovoj turneji pa će sigurno biti tako i ovaj put u Močvari, a zagrebačka publika nikad nas ne razočara. Svakako dođite podržati i momke iz Drone Huntera. Vidimo se u petak", izjavio je ususret koncertu poslovično dobro raspoloženi John Vagenas.

John Delias na gitari, Kostas Harizanis na bubnjevima i vokal John Vagenas na basu, trio je koji je prije 11 godina oformio ovaj psihodelični hard rock bend iz Soluna. Prvi album "Naxatras" objavili su 2015. godine. Istog trena je postao veliki hit na Youtubeu pa se može reći da je jedno od najpopularnijih izdanja tog žanra uopće.

Uslijedili su album "II" gdje su stilski više zagazili u eksperimentalni space rock i "III" koji je pokupio brojne pohvale od kritike i publike. Na četvrtom albumu, koji je svjetlo dana ugledao krajem veljače prošle godine, na klavijaturama im se pridružio multiinstrumentalist Pantelis Karganas, a odmah su primjetne i značajne stilske promjene. Za vizualni identitet albuma zadužen je njihov stari prijatelj Chris RW. Njihov posljednji nastup u Močvari bio je baš epski pa nešto slično možda možemo očekivati i ovaj put jer momci su poprilično usvirani pa su tako između ostalog nastupali na Desertfestu, Dunajamu, Ozori, obišli su sve veliku većinu europskih zemalja, a skoknuli su i do Australije. Dan kasnije (28.10.) bend će nastupiti u beogradskom Dorćol Platzu, također u organizaciji Hangtime Agencyja.

Varaždinski instrumental riff worship rock n' roll bend DRONE HUNTER - osnovani su 2012. godine te su izdali istoimeni album 2013. i LP ''Welcome To The Hole'' četiri godine kasnije. Riječ je o beskompromisnom i zajebanom nisko naštimanom rokenrolu s naglaskom na gitarski riff i groove kao kičmom zvuka. Bend bez puno filozofiranja, s omisijom bilo kakvih efekt pedala pokušava publici prenijeti iskonsku i organsku energiju te strast koju osjećaju prema svom materijalu. Održali su dvjestotinjak koncerata te dvije europske turneje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Češkoj, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Malti. Na jesen i zimu 2021. snimili su novi EP naziva ''In Gear'' koji su samostalno izdali 1. travnja 2022. Taj datum ujedno je i deseta godišnjica prve probe benda iz daleke 2012. godine. Album je dostupan u digitalnom i CD obliku na Bandcampu, CDBaby-ju, Apple Musicu, Amazonu, Spotifyju itd. Sadrži 5 novih pjesama te je snimljen i miksan u e-Minor Studiju u Varaždinu pod vodstvom Tomislava ''Tompe'' Novosela. Mastering albuma radio je producent Jeff Henson u Red Nova Ranch studiju u Austinu, Texas, SAD. Produkciju albuma potpisuje Drone Hunter u suradnji s Tomislavom ''Tompa'' Novoselom. Naslovnicu, fotografije i dizajn potpisuje Drone Hunter.