Jedan od najutjecajnijih alternativnih rock bendova, The Smashing Pumpkins, drugi su potvrđeni headliner INmusic festivala #16, uz već najavljene The National!

The Smashing Pumpkins jedan su od ključnih glazbenih sastava koji su obilježili zvuk grungea i devedesetih svojom jedinstvenom mješavinom psihodelije, heavy metal rifova, art rocka, shoegazea i sanjivog liricizma.

Bend su 1988. godine u Chicagu osnovali frontmen i gitarist Billy Corgan, gitarist James Iha, basistica D'arcy Wretzky i bubnjar Jimmy Chamberlin. Debitantskim albumom 'Gish' 1991. godine osvojili su glazbenu kritiku i uvrstili se u prvi red nadolazećeg grunge vala koji će u narednim godinama osvojiti svjetsku glazbenu scenu. Uslijedio je multiplatinasti 'Siamese Dream' 1993. godine kojega je uz Butch Viga kao producenta i prvog albuma benda producirao Billy Corgan. Album je osim komercijalnog uspjeha i hit singlova 'Today', 'Cherub Rock', 'Disarm' i 'Rocket' od glazbene kritike jednoglasno proglašen jednim od najboljih alternativnih rock albuma svih vremena.

Dvije godine kasnije The Smashing Pumpkins izdaju konceptualni 'Mellon Collie and the Infinite Sadness' koji zasjeda na prvo mjesto Billboardove ljestvice uz multiplatinasti status a singlovi 'Bullet with Butterfly Wings', 'Tonight, Tonight' i '1979' bendu donose Grammy, dvije MTV Video Music nagrade i American Music Award za najbolji alternativni glazbeni sastav. Turbulentne godine pod lupom svjetske javnosti i promjene u sastavu benda rezultiraju formalnim raspadom benda 2000. godine no članovi aktivno stvaraju u sklopu drugih glazbenih projekata, a Billy Corgan kao glavni autor benda reformira The Smashing Pumpkins 2005. i uz promjene u postavi benda izdaje pet studijskih albuma.

James Iha i Jimmy Chamberlin se trajno vraćaju u bend 2018. godine, a u studenom 2022. godine započinje sukcesivno izdavanje trostrukog albuma 'Atum: A Rock Opera in Three Acts', čiji je završni treći čin svjetlo dana ugledao u svibnju ove godine. Riječ je o studijskoj rock operi u 33 pjesme koje se tematski nastavljaju na prethodnike 'Mellon Collie and the Infinite Sadness' (1995) i 'Machina/The Machines of God' (2000) i nedvojbeno svjedoče o iznimnoj kreativnoj energiji benda koji iza sebe već ima više od 30 milijuna prodanih albuma, nemjerljiv umjetnički ugled i headline nastupe na najvećim glazbenim festivalima diljem svijeta. The Smashing Pumpkins premijerno će nastupiti pred domaćom publikom u lipnju 2024. godine u sklopu INmusic festivala #16.

INmusic festival vraća se na jarunske otoke od 24. do 26. lipnja 2024. u svom šesnaestom izdanju kao najdugovječniji, najveći i najznačajniji hrvatski međunarodni glazbeni festival svjetske reputacije. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije).