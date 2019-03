Centar za kulturu Trešnjevka je u sklopu 12. Festivala dječje knjige raspisao natječaj za literarne radove i poziva svu djecu na sudjelovanje.

Na natječaj pod nazivom Knjiga nije hrana, ali je poslastica! može se prijaviti samo jedan rad, i to pjesma ili kratka priča koja dosad nije objavljena.

Prozni rad treba sadržavati najviše tri kartice teksta. Radovi će biti razvrstani u tri kategorije, i to za djecu od 8 do 10 godina, one od 11 do 13 i od 14 i 16 godina, a ocjenjivat će ih žiri u kojem su pjesnik i glumac Enes Kišević te književnice Ksenija Kušec i Sonja Zubović.



Rok za prijavu radova traje od 10.3. do 25.4.2019. Proglašenje najboljih radova bit će u sklopu Festivala na kojem će radovi biti izvedeni pred publikom.

One najbolje očekuju i nagrade.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.