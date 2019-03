Leigh Bardugo autorica je fantastičnih romana Grishaverse. Uz više od milijun prodanih primjeraka, Grishaverse obuhvaća trilogiju Sjena i kost, duologiju Šest vrana, te Jezik Thorna. Njezine priče objavljene su u nizu antologija, u zbirkama The Best of Tor.com i The Best American Science Fiction & Fantasy.

Knjiga "Šest vrana" prati priču Ketterdama, koji je užurbano središte međunarodne trgovine u kojem je za određenu cijenu moguće doći baš do svega - a to nitko ne zna bolje od zločinačkog čuda od djeteta Kaza Brekkera. Kazu se ukaže prilika da izvede smrtonosnu pljačku zahvaljujući kojoj bi se mogao suludo obogatiti. Ali akciju ne može izvesti sam, stoga mora okupiti pomagače.

Šest glavnih likova je u igri. Jedan osuđenik koji se silno želi osvetiti. Jedan vrhunski strijelac koji ne može odustati od oklade. Jedan bjegunac iz povlaštene obitelji. Jedna špijunka poznata pod imenom Prikaza. Jedna Srceparateljica koja zahvaljujući magiji preživljava u slamovima. Jedan lopov nadaren za bježanje iz nemogućih situacija. Kazova ekipa možda je jedina sila koja se može ispriječiti između poznatog svijeta i potpunog uništenja - osim ako se njezini pripadnici prvo međusobno ne pobiju.

Kako ističu brojni mediji, ova knjiga ima sve elemente kojima će očarati čitatelje: lukavog vođu koji ima spreman plan za svaku priliku, ratobornu ekipu vještih i zabavnih izopćenika, radnju punu obrata i nevjerojatno napetu završnicu. Uronite u svijet ove knjige i procijenite sami, nećete požaliti.