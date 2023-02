Ialko brojna znanstvena istraživanja pokazuju da bismo u svoju svakodnevnu prehranu trebali uvrstiti što veće količine zdravih namirnica, s nekima ipak ne bismo smjeli pretjerivati

Neka hrana je sama po sebi vrlo, vrlo zdrava, no ipak treba znati mjeru pa sljedeće namirnice ne bismo smjeli konzumirati prečesto jer zbog svoga sastava mogu dovesti do nekih iznimno neugodnih nuspojava.

To su:

- kupusnjače

- namirnice bogate beta karotenom

- namirnice bogate vlaknima

- namirnice bogate zdravim mastima

- riba

- tamna čokolada

- voda s limunom

- voćni jogurt

- zobene pahuljice

Kako objašnjavaju nutricionisti, prevelika konzumacija kupusnjača mogla bi dovesti do probavnih smetnji, voda s limunom može biti štetna za zubnu caklinu ako se s njom pretjera, namirnice bogate vlaknima dovode do proljeva, nadutosti i vjetrova, hrana s beta-karotenom može promijeniti boju kože (stanje poznato kao karotenemija), dok previše zobenih pahuljica zna dovesti do zatvora i bolova u trbuhu.

Posebno opasna može biti pretjerana konzumacija ribe jer, kako objašnjavaju stručnjaci, prevelike količine mogu dovesti do trovanja živom.

Sve u svemu, iako su sve te namirnice prilično zdrave i dobre za vas, šarajte malo - nemojte stalno jesti iste stvari.