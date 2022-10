Vaši bubrezi imaju niz važnih uloga u vašem tijelu, uključujući eliminaciju štetnih tvari iz krvi, balansiranje tekućina i krvnog tlaka te uklanjanje lijekova iz tijela

Neki ljudi imaju genetske predispozicije za bolesti bubrega, a faktori poput vježbanja, prehrane, pušenja, razine krvnog tlaka i dijabetesa također mogu povećati rizik od razvoja kronične bolesti bubrega. Čak i pića koja konzumirate mogu imati značajan utjecaj na zdravlje vaših bubrega.

Bolest bubrega može biti dijagnoza koja mijenja života, stoga je važno živjeti stilom života koji podupire zdravlje ovog važnog organa.

Imajući to na umu, važno je znati da su gazirana pića, bilo da su dijetalna ili obična, jedno od najgorih pića za bubrege, piše Eat This, Not That.

Gazirana pića predvode listu najgorih pića za zdravlje bubrega. Vjerojatno znate da gazirana pića nisu najhranjivija, ali možda niste razmišljali o tome kako utječu na zdravlje vaših bubrega.

Za početak, količina šećera u običnim gaziranim pićima jedan je od problema.

Prema studiji provedenoj 2015. konzumacija više od četiri zaslađena gazirana pića tjedno povezuju se s povećanim rizikom od razvoja kronične bolesti bubrega. Visoki udio šećera u krvi može oštetiti krvne žile u bubrezima.

Koncetrirani šećer u limenci gaziranog pića može poremetiti regulaciju razine šećera u krvi. Konzumacija bi trebala biti ograničena za one s dijabetesom ili bolestima bubrega.

Drugi sastojak koji se nalazi u običnim i dijetnim gaziranim pićima, a posebno u Coli je fosforna kiselina. Istraživanja pokazuju da su takva pića koja sadrže fosfornu kiselinu povezane s urinarnim probleima koji uključuju bubrežne kamence, a oni povećavaju rizik od razvoja kronične bolesti bubrega.

Također, umjetni zaslađivači koji se mogu pronaći u dijetalnim gaziranim sokovima se isto tako povezuju s rizikom od bubrežnih bolesti.

Prema studiji iz 2011., konzumacija više od dva gazirana soka s umjetnim zaslađivačivama povezana je s dvostrukim povećanjem izgleda za smanjenje bubrežnih funkcija kod žena.

Aspartam i saharin bili su primarni umjetni zaslađivači koji su se koristili u dijetalnim gaziranim pićima tijekom godina u kojima su ispitanici procjenjivani, ali istraživači nisu utvrdili postoji li određena vrsta umjetnog zaslađivača koja je povezana s propadanjem bubrega. Zato je najbolje biti oprezan i ograničiti sve dijetalne gazirane napitke, bez obzira na to koja umjetna sladila sadrže, kako biste zaštitili svoje zdravlje bubrega.