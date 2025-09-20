Kad govorimo o mršavljenju i dijetama, mnogi odmah pomisle na stroga ograničenja kalorija i neugodne osjećaje. Nutricionisti upozoravaju da takav pristup ne bi trebao biti cilj, već naglašavaju važnost unosa ključnih hranjivih tvari, među kojima posebno ističu proteine.

"Protein radi puno više od izgradnje mišića. Također pomaže tijelu da sagori nešto više kalorija i dulje drži glad pod kontrolom, što su dvije velike prednosti kada pokušavamo smršavjeti", kaže savjetnik za prehranu dr. Chris Mohr za Parade.

Iako se danas puno govori o proteinskim pločicama i prašcima, dijetetičari se slažu da je jedan proteinski međuobrok najbolji za mršavljenje - grčki jogurt. "Grčki jogurt je teško nadmašiti. Obilan je proteinima, praktičan, zasitan, a istovremeno lagan i može zadovoljiti želju za slatkim, a da ne poremeti plan prehrane", dodaje dr. Mohr.

"Donosi proteine, vlakna, antioksidanse i zdrave masti"

Dijetetičarka specijalizirana za zdravlje srca Michelle Routhenstein dodaje da grčki jogurt pruža proteine visoke kvalitete. "Sadrži i brzo probavljivi protein sirutke (whey) i sporo probavljivi kazein, što osigurava stabilno oslobađanje aminokiselina i podržava sitost", objašnjava ona. Uz to ističe kako je bogat kalcijem, fosforom, magnezijem i vitaminom K2, što pridonosi zdravlju kostiju i krvnih žila.

Dijetetičarka Courtney Pelitera naglašava i njegovu raznovrsnost: "Volim dodati voće i med kada poželim nešto slatko, ili ga pripremiti s orasima kada želim nešto slano."

Njezina kolegica Rachel Gargano preporučuje kombinaciju grčkog jogurta s borovnicama i pekan orasima: "Taj međuobrok donosi proteine, vlakna, antioksidanse i zdrave masti." Stručnjaci se slažu da upravo ovakvi jednostavni, bogati izvori proteina mogu pomoći u održivom gubitku kilograma.