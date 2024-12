Mnogi ljudi imaju problema s nadutošću, bolovima i sličnim problemima. Nadutošću može biti blaga ili vrlo bolna, a postoji nekoliko načina kako si trenutačno možete olakšati i smanjiti nadutošću.

Najčešći uzrok nadutosti obično su višak crijevnih plinova, prejedanje ili prebrzo jedenje. Pravi napitak može umiriti probavni sustav, smanjiti plinove i ublažiti neugodan osjećaj nadutosti. Dijetetičarke su za Eat This, Not That izdvojile nekoliko takvih pića, a vjerujemo da će svi pronaći barem jednu opciju koju su voljni isprobati kada ih muči nadutost.

Čaj od đumbira - jedna od opcija koju možete isprobati je čaj od đumbira, poznat po tome što je odličan za jačanje imuniteta. Dakle, sljedeći put kada imate problema s nadutošću, skuhajte si čaj od đumbira. Tako savjetuje dijetetičarka Amanda Sauceda koja ističe: "Ovo je izvrstan probavni saveznik jer potiče pražnjenje želuca, što znači da može pomoći kod nadutosti. Osim toga, đumbir djeluje kao karminativ, što znači da ako ste naduti zbog plinova, čaj od đumbira također može pomoći."

Kefir - kefir je fermentirani mliječni napitak bogat probioticima koji pomaže probavi i može biti odličan izbor za smanjenje nadutosti. Dijetetičarka Lauren Manaker smatra kako je to izvrsno piće ako vas muči nadutost. "Blagotvorni mikroorganizmi prisutni u kefiru pomažu razgradnji hrane u crijevima, čime se ublažavaju plinovi, nadutost i drugi probavni problemi. Jedna studija pokazala je da su ljudi koji su svakodnevno konzumirali probiotičke sojeve iz kefira tijekom tri tjedna imali smanjenu nadutost", tvrdi Manaker.

Voda - mnoga pića mogu pomoći s nadutošću, ali mnogi stručnjaci slažu se da je voda ipak jedna od najboljih opcija. "Ponekad je najbolje vratiti se osnovama. Voda je osnovna, ali učinkovita metoda za smanjenje nadutosti uzrokovane zatvorom povezanim s dehidracijom", tvrdi dijetetičarka Maggie Moon. Objašnjava kako, "kad tijelu nedostaje vode, ono će je upiti iz hrane dok prolazi kroz probavni trakt, što može stvrdnuti stolicu i otežati njezino izbacivanje, dovodeći do zatvora. Kad stolica dulje ostane u crijevima, bakterije imaju više vremena za njezinu fermentaciju, što proizvodi plinove koji uzrokuju nadutost. Tada pijenje vode može pomoći u uspostavi ravnoteže, olakšati pražnjenje stolice i otkloniti uzrok nadutosti."

Zeleni čaj - zeleni čaj poznat je po svojim koristima za zdravlje probave, pa ne iznenađuje što je odličan i za rješavanje problema s nadutošću. "Zeleni čaj je ključan u borbi protiv nadutosti zahvaljujući visokim razinama antioksidansa i katehina", tvrdi dijetetičarka Malina Malkani. Dodaje kako zeleni čaj sadrži katehine koji imaju snažna protuupalna i antioksidativna svojstva, koja mogu smiriti probavni trakt, smanjiti crijevne plinove nakon obroka i ublažiti nadutost, prenosi Eat This, Not That. "Obožavam završiti obrok šalicom zelenog čaja jer pomaže tijelu u optimizaciji probave i pruža osjećaj budnosti", dodaje Malkani.

