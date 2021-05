Kvalitetan san ima velik utjecaj na naše zdravlje i dobrobit. Suvremeni životni stil često nam ne omogućuje da spavamo koliko bismo htjeli i zato nas stručnjaci često potiču da to nadoknadimo

Obično imamo problem s manjkom sna - nemamo nikad vremena normalno se naspavati, no što ako ima ljudi koji spavaju previše? Reći ćete - blago njima, da je barem i meni tako, no mogli bi se prevariti...

"Optimalna količina sna je, čini se, čvrstih sedam sati. Za svaki sat manje postoje štetne zdravstvene posljedice, ali postoje i za svaki sat više", kazala je dr. Lynn Caldwell s odjela neuropsihologije Američkog mornaričkog istraživačkog centra, koja je sažela rezultate brojnih istraživanja na tu temu.

Štetne posljedice po zdravlje, kazala je, uključuju mnoge bolesti životnog stila poput dijabetesa, gojaznosti i srčanih problema. Prekomjerno spavanje, u kombinaciji sa slabom fizičkom aktivnošću, povezano je i s povećanim mortalitetom.

Važno je napomenuti da su svi podaci prikupljeni ovim istraživanjima opservacijski, što znači da su dobiveni promatranjem ljudi s različitim obrascima spavanja i uspoređivanjem njihovih zdravstvenih posljedica. Istraživanjima se nije eksperimentalno produljivao san, što znači da eksperimentalnih podataka koji bi koji povezali prekomjerno spavanje s povećanim mortalitetom zapravo nema.

Gdje je onda poveznica između prekomjernog sna i slabog zdravlja s obzirom na to da opservacijski podaci ukazuju na to? "Problem s interpretacijom teze da je 'predug san loš' leži u tome da ne znamo zbog čega oni koji prekomjerno spavaju imaju loše ishode. Možda spavaju predugo zato što imaju neki medicinski problem koji traži duži san", izjavio je dr. Jamie Zietzer, stručnjak sveučilišta Stanford.

Većina se liječnika slaže da bi moglo biti drugih čimbenika koji povezuju predug san s negativnim ishodima, ali nije jasno koji su to čimbenici. "Najvjerojatnije je objašnjenje da postoji neko stanje bolesti koje dovodi do prekomjernog spavanja, a ne obrnuto. Ali bez dokaza dobivenih eksperimentima, to je pomalo pitanje kokoši i jajeta", tvrdi dr. William Killgore sa Sveučilišta Arizona.

Dobro je to što predug san najvjerojatnije sam po sebi nije štetan. Stručnjak za probleme spavanja dr. James Ware s medicinskog fakulteta Eastern Virginia tvrdi da je nemoguće 'predozirati' se spavanjem. "Osoba će umjesto toga ležati budna u krevetu i vjerojatno joj neće biti neudobno ili će se jednostavno ustati".

Svakoj osobi treba drugačija količina sna da bi normalno funkcionirala. "Većini odraslih preporučujemo sedam do osam sati sna, no sposobnost da pojedinac ostane koncentriran i funkcionalan cijeli dan, posebno nakon obroka, dobar je indikator duljine spavanja", kazala je dr. Vivien Abad, stručnjakinja sa Stanforda.

I konačno, promjene u obrascu spavanja mogu vam pomoći da otkrijete potencijalne promjene vašega zdravlja. "Ako vam treba puno više od sedam sati sna za učinkovito funkcioniranje ili ako vam se količina sna dramatično povećala, možda biste to trebali reći svojemu liječniku. Više sna vam samo po sebi neće naštetiti, ali možda to ukazuje na neki drugi problem", pojasnio je dr. Killgore.