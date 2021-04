Nerijetko ljudi nakon čaše vina osjećaju žeđ ili ih zaboli glava. Ipak, neki mogu imati i ozbiljnije reakcije, odnosno, mogu razviti netoleranciju na vino. To, pak, može dovesti do opasnih nuspojava.

Primjerice, ljudima koji su bolovali od astme čak i jedna čaša vina može uzrokovati astmatični napadaj.

Ali kako netko razvije intoleranciju na vino?

Ispostavilo se da se alergija na vino ne razlikuje toliko od drugih alergija na hranu koje neki ljudi imaju na hranu poput orašastih plodova i ribe.

Najčešća alergija

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) procjenjuje da jedna od 100 osoba ima osjetljivost na sulfite, a 5 - 10% osoba s astmom ima ozbiljnu osjetljivost na sulfite.

U jednoj studiji objavljenoj u The Journal of Allergy and Clinical Immunology, oko 33% sudionika reklo je da je alkohol povezan s astmatičnim događajem najmanje dva puta. Ipak, čak i za onima koji nemaju ozbiljniju reakciju na sulfite, poput napadaja astme, kemikalije i dalje mogu smetati. Najčešća alergijska reakcija na sulfite obično uključuje kihanje, glavobolju i košnicu, piše Eat this.

Uzroci alergije

Najčešći uzroci alergije na vino su sulfiti, glikoproteini i jednostavna alergija na grožđe. Za astmatičare, histamini - koji se proizvode od bakterija i kvasca kada alkohol fermentira i posebno su rašireni u crnom vinu, također mogu predstavljati probleme.

Sulfiti se prirodno javljaju u vinu dok se kvasac metabolizira u procesu fermentacije. Također se može dodavati vinu kao konzervans, često kako bi bilo svježe i spriječilo da se pretvori u skupu bocu octa. Bijelo vino obično sadrži više sulfita nego crno, jer su oni potrebni za zaštitu osjetljivog okusa i boje vina, a slatka vina koja se mogu pohvaliti većim udjelom šećera sadrže više sulfita nastojeći da preostali šećer započne sekundarnu fermentaciju.