Gubitak kilograma može biti izazov u bilo kojoj dobi, no nakon pedesete mnogi otkrivaju da je bitka s vagom postala osjetno teža, pišu iz Eating Well.

"Kako starimo, mišićna masa prirodno opada, što snižava vašu bazalnu metaboličku stopu, a to znači da tijelo sagorijeva manje kalorija u mirovanju", objašnjava nutricionistica Jamie Lee McIntyre. No to nije jedini razlog.

Hormonalne promjene, poteškoće sa spavanjem i novi lijekovi također mogu stati na put cilju. Uz to, neke svakodnevne navike, koje se čine potpuno bezazlenima, mogu nas "tiho" sabotirati. Kako bi otkrili moguće uzroke, nutricionisti su za Eating Well izdvojili ključne, često neprimjetne navike koje ometaju mršavljenje u zrelijoj dobi.

Preskakanje treninga snage

Ako se tjelovježba svodi isključivo na kardio, dok utege zaobilazite u širokom luku, propuštate ključnu komponentu za uspješno mršavljenje.

"Davanje prioriteta treningu snage može pomoći u očuvanju mišića, potaknuti metabolizam i podržati održivo upravljanje težinom nakon 50. godine", kaže nutricionistica Whitney Stuart. Mišići su pravi stroj za sagorijevanje kalorija, no s godinama njihova masa prirodno opada.

Trening snage pomaže u izgradnji mišića, što znači da ćete sagorijevati više kalorija čak i dok mirujete. Studije potvrđuju da vježbe otpora, poput dizanja utega ili vježbi s vlastitom težinom, pomažu očuvati, pa čak i povećati mišićnu masu, pišu iz Eating Well.

Mnogi izbjegavaju trening snage zbog straha od ozljeda ili jednostavno ne znaju odakle početi. Nutricionistica Lauren Harris-Pincus savjetuje da se "jednostavne vježbe poput sklekova, izdržaja i čučnjeva lako izvode kod kuće bez opreme i pomoći će ojačati velike mišićne skupine, kao i izgraditi snagu jezgre".

Praćenje različitih dijeta

Primamljiva obećanja brzih rezultata zaštitni su znak pomodnih dijeta, no one rijetko nude održiva rješenja. Nakon ulaska u pedesete, takav pristup može biti posebno problematičan. Većina tih dijeta je restriktivna, izbacuje cijele skupine namirnica ili drastično smanjuje unos kalorija.

Iako se može činiti da mršavite, ovakvim dijetama zapravo možete usporiti metabolizam. Kako dodaju iz Eating Well, mnoge niskokalorične dijete zapravo su siromašne proteinima.

"Prehrana s niskim udjelom proteina i kalorija može imati za posljedicu smanjenje mišićne mase i još veće usporavanje metabolizma", upozorava Stuart i dodaje: "Bez dovoljno proteina, tijelo može razgrađivati mišiće za energiju, što dugoročno otežava održavanje zdrave težine."

Zanemarivanje sna

Kvalitetan san često je zanemaren stup zdravog života, no njegov nedostatak može tiho potkopati vaše napore da smršavite. Nakon 50. godine, obrasci spavanja mogu postati nestabilniji zbog stresa ili hormonalnih promjena. To ne uzrokuje samo neprospavane noći, već remeti i hormone koji reguliraju glad - leptin i grelin.

Ta neravnoteža može dovesti do pojačane žudnje za visokokaloričnom hranom. Istraživanja su također pokazala da neispavani ljudi teže jedu manje voća i povrća, a više brže hrane, masti i šećera. Iako su neke promjene u spavanju normalne s godinama, cilj bi trebao biti sedam do devet sati sna, dodaju iz Eating Well.

Zadržavanje starih prehrambenih navika

S godinama se energetske potrebe prirodno smanjuju. Ako jedete na isti način kao i uvijek, možete se početi debljati, čak i ako je hrana koju jedete zdrava. Navike poput jedenja svega s tanjura ili grickanja pred televizorom možda su nekad funkcionirale, no sada bi mogle raditi protiv vas.

"Bezumno grickanje, posebno navečer, može sabotirati napore za mršavljenje", kaže dr. Lisa R. Young. "Mnogi ljudi jedu iz dosade ili navike dok gledaju televiziju, često birajući visokokaloričnu hranu ne shvaćajući koliko konzumiraju. Te dodatne kalorije mogu se brzo nakupiti", dodaje.

Nedovoljan unos tekućine

Hidracija igra ključnu ulogu u probavi i metabolizmu. Međutim, kako starimo, osjećaj za žeđ slabi, zbog čega mnogi stariji ljudi ne piju dovoljno tekućine. Dehidracija ne samo da usporava metaboličke procese, već može i oponašati osjećaj gladi, potičući vas da jedete više.

Rješenje je jednostavno: ciljajte na najmanje osam čaša vode dnevno. Za još bolje rezultate, popijte veliku čašu vode prije obroka. Ova jednostavna strategija može vam pomoći da se brže osjećate sitima i spriječite prejedanje.