EUSAIR otvara novo poglavlje: mediteranska prehrana u središtu regionalne turističke strategije

U Zagrebu je, u hibridnom formatu, održan 26. sastanak Tematske upravljačke skupine 4. stupa Održivi turizam (TSG4) u okviru Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju, EUSAIR.

Sastanak je otvorila nova koordinatorica 4. stupa, Iva Čaleta Pleša iz Ministarstva turizma i sporta RH. U timu joj se pridružila i nova tematska stručnjakinja, Adriana Relja. Obje su istaknule važnost kontinuiteta rada i jačanja međusektorske suradnje u regiji.

Članovi TSG4 razgovarali su o napretku na strateškim projektima te potvrdili da su čak tri postojeća flagshipa službeno prijavljena na drugi poziv Interreg IPA ADRION programa: GREENMAPPING, AIRPRODEST i Living the Sea 4.0.

Ovi projekti bave se razvojem održivih turističkih modela, boljim upravljanjem destinacijama i inovativnim rješenjima za valorizaciju prirodne i kulturne baštine.

Aktivnosti članova u sljedećem razdoblju proizlaze iz novog Akcijskog plana EUSAIR-a usvojenog u svibnju ove godine.

U Akcijskom planu novi strateški projekt 4. stupa bavi se fenomenom Mediteranske prehrane kao kulturnog, zdravstvenog i turističkog resursa. Članovi su podržali pokretanje studije o Mediteranskoj prehrani i održivom turizmu koji je nastavak rada na istoj temi tijekom ovogodišnjeg EUSAIR Foruma na Kreti i dvodnevne radionice održane u rujnu u Bariju, Italija. Novi strateški projekt predstavlja pionirski rad Strategije jer uz 4. stup Održivi turizam, uključuje još dva stupa: 1. stup - Plavo gospodarstvo i 5. stup - Snažnija društvena kohezija.

Uz stručnu, operativnu i sadržajnu podršku Europske komisije i sva tri projekta: EUSAIR Facility Point, STeP i SP4EUSAIR osnovana je Radna skupina za Mediteransku prehranu i održivi turizam, čime se otvara nova platforma za suradnju država regije. Prvi online sastanak radne skupine održat će se 1. prosinca 2025.

Predstavnici iz Sjeverne Makedonije, koja trenutno predsjeda Strategijom, najavili su EUSAIR godišnji Forum 2026., koji će se održati u svibnju sljedeće godine. TSG4 će pripremati tematsku sesiju posvećenu kulturnoj i turističkoj suradnji, a sljedeći sastanak radne skupine očekuje se na proljeće iduće godine u Sjevernoj Makedoniji.

Tijekom sastanka izloženi su i primjeri dobre prakse iz Zagrebačke županije, kao i rad Ministarstva kulture i medija na Kulturnim rutama Vijeća Europe te UNESCO inicijativama vezanim uz Mediteransku prehranu.

„Naš je zajednički cilj razvijati održiv, kvalitetan i regenerativan turizam koji čuva lokalnu zajednicu, tradiciju i okoliš, a posjetiteljima pruža autentično iskustvo", poručila je koordinatorica Iva Čaleta Pleša u zaključku.

Suradnja među državama, razvoj projekata u suradnji s drugim stupovima Strategije i integracija kulturne i prirodne baštine u turističku ponudu ostaju glavni prioriteti Stupa 4 u razdoblju koje slijedi.

Članovi TSG4 sljedeći dan imali su priliku posjetiti destinaciju Zagrebačke županije, točnije na samom terenu doživjeti pojam održivog turizma u gradu Samoboru.