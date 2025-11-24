Još jedna velika pobjeda za životinje: milijuni životinja bit će pošteđeni patnje

Poljski parlament izglasao je zabranu uzgoja, držanja i ubijanja životinja radi krzna, koja stupa na snagu 2033. godine. Tom odlukom Poljska je napravila značajan korak prema gašenju jedne od najokrutnijih industrija u Europskoj uniji te postala 23. država članica EU-a s takvom zabranom. Među njima je i Hrvatska, koja zabranom uzgoja životinja za krzno već godinama štiti činčile i druge krznaše.

Poljska je godinama bila treći najveći proizvođač krzna na svijetu, odmah nakon Kine i Danske. Procjenjuje se da će zabranom uzgoja svake godine biti pošteđeno oko 3,5 milijuna kuna, lisica i kunopasa, koji su dosad bili uzgajani u skučenim žičanim kavezima i ubijani zbog njihova krzna.

Usmrćuju ih elektrokucijom, lome im vratove ili ih guše

„Životinje uzgajane radi krzna na farmama provode svoje bijedne živote u skučenim, žičanim kavezima prekrivenima izmetom. Često trpe teške ozljede i bolesti bez ikakve veterinarske skrbi, izložene stalnom stresu i patnji. Usmrćuju ih osobito brutalnim metodama, poput ubijanja elektrokucijom, lomljenjem vratova ili gušenjem plinom", ističe Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Pojašnjava da je, uz etičke razloge, zabrana farmi krzna važna i iz perspektive javnoga zdravlja: „Stručnjaci godinama upozoravaju da farme krzna predstavljaju ozbiljan rizik za širenje zoonotskih bolesti. Uzgoj se odvija u uvjetima u kojima su životinje u stalnom bliskom kontaktu, pri čemu lako dolazi do razmjene tjelesnih tekućina, urina, izmeta i krvi. Takvo okruženje pogoduje razvoju virusa prema agresivnijim oblicima i predstavlja nepotreban rizik. Osim toga, industrija krzna troši goleme količine prirodnih resursa i zagađuje okoliš."

Sljedeći korak: zabrana na razini EU-a

Zabrana u Poljskoj rezultat je višegodišnjeg rada udruga za zaštitu životinja i pritiska javnosti. Milijuni građana diljem Europe sve glasnije odbijaju krzno, a mnoge modne kuće, dizajneri i trgovci već su ga izbacili iz svojih kolekcija i ponude.

Ovom odlukom Poljska šalje snažnu poruku da je vrijeme okrutne i zastarjele industrije krzna odavno prošlo. Organizacije za zaštitu životinja sada pozivaju institucije Europske unije da naprave sljedeći logičan korak: zabranu uzgoja životinja zbog krzna i trgovine krznom na razini cijele Europske unije.

Ekokrzno i biljni materijali umjesto krzna

Prijatelji životinja poručuju građanima da ovih hladnih dana biraju toplinu suosjećanja umjesto životinjskoga krzna: „Ništa ne grije bolje od dobroga srca. Danas postoji mnogo kvalitetnih, modernih i toplih materijala koji ne traže da zbog naše mode ijedna životinja pati ili umre. Ekokrzno te reciklirani i prirodni biljni materijali poput kože od kaktusa mogu nas savršeno ugrijati, a istovremeno pokazati da smo kao društvo spremni okrenuti leđa okrutnosti i prigrliti suosjećanje kao novi standard."