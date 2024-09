Starenje je jedna od tema koje mnogi izbjegavaju, ali čak i ako o tome ne razgovaramo, to ne zaustavlja proces.

Raznorazni stručnjaci često promoviraju suplemente i tretmane protiv starenja, čak i influenceri, no ništa zapravo ne može spriječiti starenje, tvrdi liječnik dr. Joshua Septimus.

Umjesto toga, važno je posvetiti se navikama koje nam mogu pomoći da živimo dug i zdrav život.

Također, važno je usredotočiti se na navike koje će nam omogućiti da nastavimo raditi ono što volimo.

Na primjer, ako volimo putovati, trebali bismo se fokusirati na mobilnost kako bismo se mogli kretati i u starijoj dobi.

"Nije samo u pitanju dodavanje godina vašem životu, već i života vašim godinama", ističe gerijatrica dr. Aileen Pangilinan.

Dakle, kako doprinijeti dugovječnosti? Liječnici su podijelili što izbjegavaju radi zdravog starenja.

Ne koriste duhan niti pretjeruju s alkoholom - "Znamo da duhan fizički i kognitivno prijevremeno stari ljude, pa potičem ljude da, ako puše ili koriste duhanske proizvode, stvarno rade s liječnicima i podrškom kako bi pokušali prestati, iako razumijemo da je to vrlo teško", kaže dr. Danielewicz. Bilo da imamo 20, 40, 60 ili 80 godina, nikada nije kasno prestati koristiti duhan. U skladu s time, trebali bismo izbjegavati i pretjeranu konzumaciju alkohola. To znači do dva pića dnevno za muškarce i jedno piće ili manje dnevno za žene. No, čak i ova količina može biti previše za neke, posebno starije osobe s bolestima poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka i problema s pamćenjem. Alkohol je povezan s bolestima poput raka, bolesti srca, moždanog udara i drugih, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Radi dugovječnosti i općeg zdravlja, što manje pijemo, to bolje.

Ne podcjenjuju važnost treninga snage - vježbanje je izuzetno važno za zdravo starenje, a to uključuje i trening snage. Trening snage omogućuje nam održavanje mobilnosti. "Jedan od temelja zdravog starenja, kada savjetujem pacijente, je mišićna masa. Mislim da je apsolutno ključno da pacijenti nastave ili započnu, ako već nisu, s treninzima snage tijekom svojih starijih godina. Kako starimo, gubimo nemasnu mišićnu masu, a što više nemasne mišićne mase možete održati u starijoj dobi, bit ćete stabilniji i manja je vjerojatnost da ćete pasti", objasnio je dr. Septimus.

Nikada ne podcjenjuju važnost vježbanja - "U gerijatriji nema ničega što češće prepisujem od vježbanja. Vidjela sam koliko je vježbanje pomoglo starijim odraslim osobama koje su ostarjele dostojanstveno, u usporedbi s onima koje nisu. U ovoj dobi morate pronaći vrijeme za sebe kako biste vježbali", navodi dr. Pangilinan. Posebno preporučuje da se prioritet da aerobnom vježbanju. "Cilj je 150 minuta tjelovježbe tjedno, podijeljeno na 30 minuta dnevno pet dana u tjednu. To je cilj; ne možete odmah skočiti s nule na taj cilj u jednom danu. Uvijek preporučujemo da postupno povećavate aktivnosti prema tom cilju", dodala je.

Pokušavaju se ne izolirati - "Znamo da socijalna izolacija utječe na zdravlje. Znamo da može utjecati na dugovječnost, fizičko i mentalno zdravlje", napominje liječnik dr. Michael Danielewicz. Dodaje da ne bi izravno rekao pacijentima: "Ne izolirajte se", jer to nije razumna naredba. Izolacija se može dogoditi kada osoba izgubi obitelj ili društveni krug, ili zbog kronične bolesti, na primjer. Situacija nije crno-bijela. "Potičem ljude da se uključe u svoju zajednicu, da se povežu sa svojim okruženjem, da provode vrijeme s podrškom i ljudima koji im znače", rekao je.

I to vam je, uglavnom, to...