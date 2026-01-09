Loše navike stječu se jednako brzo kao i dobre, no nekako uvijek uspijevam baš takve uvesti u svoj dnevni raspored.

Prijerice, loše navike dovest će do nagomilavanja kilograma koje ne možemo vidjeti na vagi, ali ih osjećamo u svome biću - kradu nam radost, motivaciju i čine nas depresivnima. Ovo su neke od najštetnijih mentalnih navika, piše Psychology Today.

Nerealna očekivanja - to su ona koja nam drugi nameću, krenuvši od onih najsitnijih dnevnih. Npr. ustajanje ranom zorom kako bismo vježbali jer to čine uspješni ljudi. Ispunjavanje bezbroj dnevnih zadataka, zimovanja, ljetovanja, neprestani osjećaj sreće, veliki stan, automobil koji ne možemo plaćati... Sve ovo može nas dovesti u stanje anksioznosti i depresije, stoga je vrlo bitno razlikovati nerealna od realnih očekivanja, stajati čvrsto na zemlji i iz te pozicije određivati svoje želje i ciljeve.

Pretrpavanje zadacima - često znamo na sebe preuzeti više, no što možemo odraditi, bilo privatno ili poslovno, što će na koncu dovesti do stresa i mentalnog zamora, a i smanjiti šansu da preuzete obaveze odradimo kvalitetno.

Uspoređivanje - ima svojih prednosti jer nas potiče da se razvijamo, korigira naše ponašanje i usmjerava nas na pravi put. No, bitno je s kim se uspoređujemo. Primjerice, ako se uspoređujemo s vršnjakom koji je kupio stan, a mi još uvijek živimo kao podstanar, mogli bsmo se osjećati jadno pa čak i depresivno. Možda nismo uzeli u obzir da ta osoba dolazi iz bogatije obitelji od naše i ustvari se ne bismo trebali uspoređivati s njom jer nemamo jednake početne pozicije. Kada se s nekim uspoređujemo treba uzeti u obzir što više čimbenika i stvari sagledati što objektivnije.