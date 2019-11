Tjelesna aktivnost najbolja je preventivna mjera za velik broj bolesti, a naročito za vodeći uzročnik smrtnosti u svijetu - kardiovaskularne bolesti.

No, tjelesna aktivnost širok je pojam, a malo znanstvenih studija bavi se učincima tjelesnih aktvnosti s obzirom nja njihovu vrstu i intenzitet. Baš to je bio predmet nove studije objavljene u časopisu Hypertension koju su proveli istraživački timovi pod vodstvom Jean-Philippe Empana, Xaviera Jouvena i Pierrea Boutouyriea sa Sveučilišta u Parizu, a u suradnji s Rachel Climie iz tvrtke Baker Heart and te Institutom za dijabetes iz Melbournea.

"Naša cilj je bio ispitati jesu li sve vrste tjelesne aktivnosti korisne ili u određenim okolnostima tjelesna aktivnost može naštetiti. Posebno smo željeli istražiti posljedice teškog fizičkog rada", objašnjava Empana.

U deset godina praćeno je zdravstveno stanje više od 10.000 ljudi udobi od 50 do 75 godina.

Ispitanici su zamoljeni da ispune upitnik u kojem su, među ostalim, odgovarali na pitanja o učestalosti, trajanju i intenzitetu fizičke aktivnosti u tri konteksta: sport, težak fizički posao i tjelesna aktivnost u slobodno vrijeme (vrtlarstvo, primjerice).

Kardiovaskularno zdravlje sudionika tada je ocijenjeno na temelju stanja njihovih arterija, koje su pregledane uz pomoć ultrazvučnog snimanja karotidne arterije.

Rezultati su pokazali da je sportska tjelesna aktivnost visokog intenziteta povezana s boljim neuronskim barorefleksom.

Suprotno tome, čini se da su fizički napori na poslu, poput nošenja teškog tereta povezani s abnormalnim neurološkim barorefleksom i većom krutošću arterija. Takva aktivnost može biti štetna za zdravlje kardiovaskularnog sustava, a posebice s poremećajima srčanog ritma.

"Naša otkrića predstavljaju vrijedan doprinos razumijevanju poveznice između fizičke aktivnosti i kardiovaskularnih bolesti. Ona ne ukazuju na to da je fizička aktivnost na poslu štetna za zdravlje, već da štetna može biti kronična, naporna aktivnost (poput podizanja velikih tereta)", naglašava Empana.

Znanstvenici će pokušati ponoviti ove rezultate u drugim populacijama te detaljnije istražiti interakcije između tjelesne aktivnosti i zdravlja.

"Ova studija ima velike utjecaj na javno zdravlje, osobito po pitanu ufizičke aktivnosti na poslu. Sada želimo proširiti našu analizu kako bismo dodatno istražili interakcije između fizičke aktivnosti i zdravstvenog stanja ljudi na radnom mjestu", zaključuje Empana.