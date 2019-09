Vitamin C jedan je od najvažnijih vitamina koji je neophodan u zaštiti od mnogih bolesti, ali ima i svoja toksična djelovanja ukoliko ga unosimo u organizam u pretjeranim dozama.

Pored jačanja imuniteta, ovaj vitamin pospješuje apsorpciju željeza i kalcija, pomaže kod alergija, olakšava skidanje kilograma i važan je za dobar vid.

Osobe čija je prehrana bogata vitaminom C tri puta su zaštićenije od nastanka artritisa u odnosu na osobe koje ne konzumiraju dovoljno ovog vitamina.

S druge strane, uzimanje ovog vitamina u velikim dozama dovodi do raznih zdravstvenih problema. Toksičnost vitamina C je rijetka, ali ipak moguća, iako se on rastvara u vodi i lako se izbacuje iz organizma.

Dnevne doze do 500 mg predstavljaju neznatan rizik za zdravlje, međutim, doze preko 2 g dnevno mogu dovesti do gastrointestinalnih smetnji.

Najčešći simptomi koji se javljaju kod prekomjernog uzimanja vitamina C su povezani sa mokrenjem, kada dolazi do peckanja. Česti simptomi su i dijareja, gasovi, mučnina, bolovi u abdomenu, nesanica, glavobolja i osip.

Unošenje askorbinske kiseline (vitamina C) u velikim dozama u kombinaciji sa aspirinom u većini slučajeva izazva erozivni gastritis.

Kod uzimanja velikih doza, askorbinska kiselina se gomila u organizmu i taloži kao oksalatni bubrežni kamenac, što kod osoba koje su sklone problemima sa bubrezima može pogoršati stanje.

Posebnu pažnju bi trebalo obratiti na vitamin C koji se koristi kao dodatak prehrani, jer kod unošenja ovog vitamina putem hrane se teško može pretjerati.

Najčešće se događa da te velike doze zapravo i nisu od velike koristi, ali mogu i te kako biti štetne po vaše zdravlje.