Društvene mreže pune su ljudi koji potiču na veći unos proteina, uključujući dodatke poput proteinskih napitaka

Dovoljnan dnevni unos proteina je važnan za naše zdravlje, jer pomaže u izgradnji mišićnog tkiva, enzima i hormona te ima ulogu u funkciji imunosnog sustava. Može biti i izvor energije. Australske smjernice zdrave prehrane, koje su izradili stručnjaci i podupire ih vlada, preporučuju da 15-25% dnevnih energetskih potreba dolazi iz proteina.

Dakle preporučeni dnevni unos proteina za odrasle iznosi 0,84 g po kilogramu tjelesne mase za muškarce i 0,75 g/kg za žene.

To je otprilike 76 g dnevno za muškarca od 90 kg ili 53 g za ženu od 70 kg (za osobe starije od 70 godina i za djecu preporuke su nešto više.). Većina odraslih Australaca, navodi se, već jede dovoljno proteina. Pa ipak, mnogi i dalje namjerno dodaju još više proteina u svoju prehranu.

Za osobe koje žele povećati mišićnu masu treninzima snage (npr. dizanjem utega), unos do 1,6 g proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno (to je 144 g za osobu od 90 kg) može pomoći u jačanju i povećanju mišića.

No istraživanja pokazuju da iznad te razine nema dodatne koristi za rast mišića. Za većinu ljudi nema koristi od unosa proteina iznad preporučenog.

Stoga, ne prejedajte se tog praha, bez razloga si možete napraviti probleme...