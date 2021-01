Znanstvenici tvrde kako upravo ulazak u bračne vode može imati pozitivne učinke na zdravlje muškaraca

Brak je sjajna stvar, ako uspijete stvarno spojiti dvoje ljudi koji se vole i žele biti zajedno. No, osim toga, ima još jedna važna stvar koju bi trebali znati svi muškarci koji ga pokušavaju izbjeći pod svaku cijenu...

Znanstvenici tvrde kako dugotrajni brak smanjuje šanse za razvojem ozbiljnih zdravstvenih problema, te ja čak i učinkovitiji od prestanka pušenja kada je posrijedi prevencija od bolesti.

Istraživači su na naime proučavali krvne uzorke među 1.715 muških volontera u dobi od 57 do 85 godina kako bi izmjerili nivo C-reaktivnog proteina.

To je vrsta proteina kojeg proizvodi jetra kako rezultat raznih upala, a prethodne studije povezale su ga sa srčanim bolestima, depresijom ili udarom.

Ovo istraživanje pokazalo je da oženjeni muškarci imaju najniži nivo CRP-a unutar svih testiranih grupa: prosjek od 1.16 miligrama po litri krvi u usporedbi s 2,27 koliko ga se nalazi u krvi neoženjenih muškaraca.

Ta studija Sveučilišta u Arizoni, koja je ovaj mjesec objavljena u časopisu Psychosomatic Medicine otkrila je da brak reducira rizik od razvoja zdravstvenih problema kod muškaraca za 10,34 %, a također blagotvorno utječe na krvni tlak.

"Ovo istraživanje pokazuje koliko snažan učinak mogu imati brak i snažna socijalna povezanost" objašnjava profesor Tony Cassidy. "Odnosi među muškarcima nisu uvijek idealni, zbog toga je brak toliko važan."

No June Davison iz Britanske udruge za bolesti srca upozorava: "To naravno ne znači da se oženjeni muškarci mogu zapustiti. Bez obzira na to jesu li oženjeni ili ne, pravilna prehrana, regularna tjelesna aktivnost i nepušenje su ključni za dobro zdravlje."