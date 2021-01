Cilj energetskih napitaka jest da osoba koja ih konzumira unese u organizam golemu količinu kofeina... što definitivno nije dobro za vas

Kofein nije loš za vas ako se dobiva prirodnim putem, kaže dr. Peter Bailey, navodeći da su listovi čaja i zrna kave prirodno bogata kofeinom.

"Međutim, kada se kofein umjetno stvara i ubrizgava u pića, može postati krajnje nezdrav", dodaje Bailey.

Stručnjaci su naveli nekoliko napitaka bogatih kofeinom koji su nezdravi za naš organizam.

Energetska pića

Energetska pića sadrže visok udio šećera, oko 54 grama, a takva količina šećera potiče debljanje i loše utječe na probavu, pojašnjava liječnica Trista Best.

"Cilj energetskih napitaka jest da osoba koja ih konzumira unese u organizam golemu količinu kofeina", ističe Best.

No, neprirodne količine kofeina i šećera nisu zdrave za naš organizam niti nam na zdrav način potiču energiju. Best preporučuje da umjesto ispijanja energetskih napitaka unosite u organizam cjelovitu hranu i vitamin B.

Gazirana pića

Jedan od najnezdravijih kofeinskih napitaka su upravo gazirana pića, a bezalkoholna pića bogata kofeinom predstavljaju dvostruku prijetnju zdravlju. Osim što sadrže ogromne količine šećera, također su bogata i kofeinom. Ispijanje takvih napitaka može negativno utjecati na biološki ritam ako se piju nakon 17 sati. Osim toga, gazirana pića mogu izazvati i hiperaktivnost.

Sportska pića

Kofein može pomoći i u vježbanju pa se zbog toga često dodaje i u sportska pića. Treba napomenuti da male količine kofeina tijekom vježbanja neće predstavljati problem. No, ako osoba unese previše kofeina u organizam, to može izazvati ubrzani srčani ritam, žgaravicu i povišen krvni tlak. Uz to, velike količine kofeina mogu uznemiriti želudac te izazvati tjeskobu. Sve ove nuspojave negativno utječu na performanse prije i tijekom tjelovježbe, piše Eat this.