Eurostat računa i koristi indikator godine zdravog života koji pokazuje koliko dugo se očekuje da ljudi žive bez određenih poteškoća

Dakle, čisto da znate što vas čeka... prema podacima Eurostata, stanovnici Europske unije u prosjeku mogu očekivati 63,1 godinu zdravog života, što znači razdoblje života bez ozbiljnijih zdravstvenih poteškoća.

Na samom vrhu ljestvice nalazi se Malta, čiji građani u prosjeku uživaju 71,4 godine zdravog života, što je gotovo deset godina više od europskog prosjeka.

Slijede Italija (69,1) i Bugarska (68,6), dok su Grčka i Slovenija izjednačene sa 66,6 godina.

Na začelju popisa nalazi se Latvija, s tek 52,7 godina zdravog života, dok nešto bolji rezultat imaju Danska (56,3) i Finska (57,1), unatoč visokom standardu i razvijenim zdravstvenim sustavima.

Hrvatska je također ispod prosjeka Europske unije te se nalazi pri dnu ljestvice s prosjekom od 61,4 godine zdravog života.

Znači, nije baš da pretjerano pazimo na svoje zdravlje, rekli bi stručnjaci. Pa onda, ako želite živjeti duže, krajnje je vrijeme da krenete vježbati i hraniti se zdravo, jer su to osnovne stvari koje vam mogu produžiti život.

Naravno, osim toga je važno i mentalno zdravlje na koje naročito trebamo paziti, jer sve vam to neće vrijediti ako budete u depresiji, primjerice..