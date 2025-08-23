Svaka šesta osoba u svijetu pati od usamljenosti, koja, uz socijalnu izolaciju, može dovesti do razvoja brojnih fizičkih bolesti, što u konačnici rezultira s 871.000 smrtnih slučajeva godišnje

Usamljenost povećava rizik od nastanka moždanog udara, srčanog udara, razvoja dijabetesa, depresije, anksioznosti i u konačnici od samoubojstva, priopćio je WHO.

Uočena je 22 posto veća vjerojatnost da će usamljeni tinejdžeri postići niže ocjene od svojih vršnjaka koji nisu usamljeni, a istodobno se usamljene odrasle osobe suočavaju s većim problemima kada je posrijedi pronalazak ili zadržavanje posla.

Utjecaj nije samo individualan već i društveni, s obzirom na milijarde troškova koji se izdvajaju za funkcioniranje zdravstvenih sustava, a povezan je i s gubitkom radnih mjesta.

Supredsjedatelj komisije WHO-a, Vivek Murthy, usamljenost definira kao "bolan, subjektivan osjećaj koji mnogi od nas proživljavaju kada odnosi koje trebamo ne odgovaraju odnosima koje imamo. A društvena izolacija, nasuprot tome, objektivno je stanje manjeg broja kontakata, odnosa ili interakcija."

U izvješću se procjenjuje da su u današnjem svijetu svaka treća starija osoba i svaki četvrti adolescent društveno izolirani. Uzroci su razne bolesti, loše formalno obrazovanje, niski prihodi, nedostatak prilika za društvenu interakciju, život u samoći i korištenje digitalnih tehnologija.

Murthy ističe kako su ljudi već tisućljećima navikli na komuniciraju, ne samo riječima, već i izrazom lica, govorom tijela, tonom glasa ili samo tišinom, a takvi se oblici komunikacije gube kad se ljudi oslanjaju isključivo na mobitele i društvene mreže.

Sve u svemu, pazite na sebe i na druge usamljene ljude...