Evo jasnih smjernice Svjetske zdravstvene organizacije o tome koliko nam i kakve tjelovježbe dnevno treba ovisno o našoj dobi

Redovita tjelesna aktivnost ključna je za prevenciju i pomoć u upravljanju srčanim bolestima, dijabetesom tipa 2 i rakom, kao i za smanjenje simptoma depresije i anksioznosti, smanjenje kognitivnih oštećenja, poboljšanje pamćenja i poboljšanje zdravlja mozga", kaže WHO.

U nastavku donosimo smjernice Svjetske zdravstvene organizacije o tome koliko nam i kakve tjelovježbe dnevno treba ovisno o našoj dobi.

Djeca mlađa od godine dana

Za malu djecu najvažniji su mentalna vježba i aktivnosti poput pričanja, onih koje potiču kognitivni razvoj i igre na otvorenom. Treba ih provoditi oko 30 minuta dnevno.

Djeca od godine do dvije

WHO preporučuje minimalno tri sata dnevno za tjelesne vježbe svih intenziteta.

Djeca od tri do četiri godine

Najmanje 60 minuta potrebno je posvetiti aktivnostima visokog intenziteta, a preostalih 120 minuta nečem opuštenijem.

Djeca od pet do 17 godina

WHO smatra da je potrebno oko 60 minuta aerobnih vježbi umjerenog ili visokog intenziteta. U ovoj dobi korisne su i vježbe za jačanje kostiju.

Odrasli od 18 do 64 godine

WHO odraslima savjetuje od 150 do 300 minuta tjedno umjerene aerobne tjelesne aktivnosti. Ako je intenzivna, od 75 do 150 minuta. Što se tiče vježbi koje uključuju upotrebu sile, one bi se trebale prakticirati najmanje dva ili tri dana u tjednu.

Stariji od 65 godina

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, u trećoj životnoj dobi treba slijediti smjernice za odrasle, ali ih prilagoditi svom fizičkom stanju. Također kažu da je potrebno usredotočiti se na poboljšanje stabilnosti i snage. Preporučuju vježbanje tri ili više dana u tjednu.