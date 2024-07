Fermentirana hrana je definitvno zdrava za najveći broj ljudi, jedino bi oni s problemima sa želucem trebali malo pripaziti što jedu

Postoji vrlo malo istraživanja koja se bave pitanjem koja specifična fermentirana hrana može biti najzdravija. To je zato što svaka fermentirana hrana ima drugačiji profil bakterija, ovisno o tome kako je napravljena.

"Probiotici i prebiotici su specifični mikrobi koji se mogu proučavati u kliničkim ispitivanjima, ali ne znamo koji se mikrobi nalaze u bilo kojoj specifičnoj fermentiranoj hrani", izjavio je Vinderola, dodajući da "fermentirana hrana ima složenu zajednicu mikroba koja se može mijenjati od jedne kombuche do druge".

Cotter svima predlaže kupiti deset fermentiranih namirnica i postepeno ih uvoditi u prehranu pa da se vidi koja tijelu najviše odgovaraju.

Najistraženija fermentirana hrana je jogurt, koji se uvijek sastoji od dvije specifične vrste bakterija, bez obzira gdje se proizvodi u svijetu (Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus). Ovo olakšava nadogradnju prethodnih istraživanja kako bi se formirala pouzdana baza dokaza.

"Međutim, s kefirom, na primjer, dobit ćete različite rezultate u različitim dijelovima svijeta jer će sadržavati različite bakterije, tako da je teško usporediti rezultate i izgraditi bazu dokaza", objasnio je Vinderola.

S obzirom na ove praznine u našem znanju, i da li treba da jedemo više fermentirane hrane, odgovor je da treba, ali da se postepeno uvodi u prehranu.

Koliko često treba jesti fermentiranu hranu?

Gomez je otkrio da oni koji su jeli fermentiranu hranu tijekom cijelog života mogu imati trajnu zdravstvenu prednost u svom mikrobiomu crijeva. Ovi nalazi su ga naveli da se zapita postoje li trajni učinci konzumiranja fermentirane hrane tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

"Ali to ne znači da još uvijek ne možete uživati u blagodatima fermentirane hrane", kaže on za one koji su kasnije počeli jesti takvu hranu.

Koju god fermentiranu hranu želite probati, Vinderola savjetuje da je jedete redovito.

"Dobivanje bilo kakvih zdravstvenih koristi ovisi o tome koliko često je jedete", smatra i napominje:

"Treba je jesti redovito jer je imunološkom sustavu potrebna stalna stimulacija."