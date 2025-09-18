Ugljikohidrati su većini ljudi prvi izbor za doručak, no stalno se govori o tome kako oni nisu zdravi... no, nisu svi...

Naime, pravilno odabrani ugljikohidrati mogu pomoći tijelu da učinkovitije sagorijeva masnoće, osigurati energiju za vježbanje i pridonijeti duljem osjećaju sitosti.

S druge strane, pogrešni ugljikohidrati mogu povisiti razinu šećera u krvi, otežati gubitak masnoće i ostaviti osjećaj umora. Stoga su dijetetičari izdvojili dvije najgore vrste ugljikohidrata koje bismo trebali izbjegavati ako se borimo s masnim naslagama u području trbuha.

Peciva - peciva se obično pripremaju od rafiniranog pšeničnog brašna, zbog čega nemaju vlakna prisutna u cjelovitim žitaricama. Njihova konzumacija izaziva nagli skok razine glukoze u krvi, što potiče oslobađanje inzulina radi regulacije šećera. Taj proces može dovesti do povećanog skladištenja masnoća. Osim toga, peciva su kalorično gusta i ne pružaju dugotrajan osjećaj sitosti kakav daju nutritivno bogatije opcije s vlaknima.

"Peciva su vrlo gusti rafinirani ugljikohidrati s oko 50 grama ugljikohidrata po komadu. Obično su napravljena od vrste brašna koje se brzo probavlja i može povisiti razinu šećera u krvi. Osim toga, visok sadržaj ugljikohidrata razlog je što peciva imaju stotine kalorija, što može dovesti do povećanja tjelesne mase", objašnjava dijetetičar i osobni trener Jesse Feder.

Žitarice za doručak - žitarice za doručak često se percipiraju kao praktičan jutarnji obrok, no mogu imati značajan negativan učinak na zdravlje. Većina komercijalno dostupnih vrsta obiluje rafiniranim šećerima i prerađenim ugljikohidratima, što uzrokuje nagli porast šećera u krvi, a zatim i nagli pad. To dovodi do oscilacija energije i potencijalnih žudnji za dodatnom visokokaloričnom hranom. Česta konzumacija takvih žitarica povezuje se i s usporavanjem metabolizma te povećanim rizikom od inzulinske rezistencije. "Ako želite jesti žitarice, birajte one koje imaju manje od 10 posto kalorija iz šećera; idealno bi bilo da uopće ne sadrže dodani šećer. Razinu šećera možete regulirati ako ih kombinirate s nasjeckanim voćem kao izvorom vlakana i mlijekom koje je dobar izvor proteina. Kombinacija proteina i vlakana pomaže sporijem otpuštanju šećera u krvotok, čime se sprječavaju nagli skokovi šećera", objašnjava dijetetičarka Michelle Saari.

Da zaključimo - dok peciva i žitarice za doručak mogu ubrzati debljanje i narušiti energiju, zdravi ugljikohidrati poput slanutka, batata, integralne tjestenine i smeđe riže pružaju sitost, energiju i podržavaju zdrav metabolizam.